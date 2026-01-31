IVEリズ、透け感タイツから美脚輝く「なんて長い脚」「エレガントでゴージャス」と反響
【モデルプレス＝2026/01/31】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLIZ（リズ）が1月30日、自身のInstagramを更新。パリ・オートクチュール・ファッションウィークでのオフショットを公開し、話題となっている。
【写真】21歳KPOP美女「なんて長い脚」透け感タイツから美脚
リズは「with my VALENTINO family」とつづり、写真を多数投稿。高級ブランド「VALENTINO」の新たなアンバサダーに就任し、パリで開催されている同ブランドの2026年オートクチュール・コレクションのショーに出席した際のオフショットを公開している。リズは胸元に黒いリボンがあしらわれたベージュのクラシカルなセットアップを着用。ミニスカートからは透け感のある柄タイツを履いた美しい脚がスラリと伸びている。
この投稿にファンからは「なんて長い脚」「エレガントでゴージャス」「とても似合ってる」「めちゃくちゃ綺麗」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳KPOP美女「なんて長い脚」透け感タイツから美脚
◆リズ、美脚際立つ透け感タイツ姿披露
リズは「with my VALENTINO family」とつづり、写真を多数投稿。高級ブランド「VALENTINO」の新たなアンバサダーに就任し、パリで開催されている同ブランドの2026年オートクチュール・コレクションのショーに出席した際のオフショットを公開している。リズは胸元に黒いリボンがあしらわれたベージュのクラシカルなセットアップを着用。ミニスカートからは透け感のある柄タイツを履いた美しい脚がスラリと伸びている。
◆リズの投稿に反響
この投稿にファンからは「なんて長い脚」「エレガントでゴージャス」「とても似合ってる」「めちゃくちゃ綺麗」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】