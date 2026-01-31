ミスマガ出身・麻倉瑞季が2年ぶり『FLASH』登場で魅せた「過去最高」のボディライン
地上波連ドラ初主演！桃月なしこの表紙＆巻頭10P、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、天野ちよ、麻倉瑞季、美波那緒、あまつまりな、永島優美掲載の『FLASH』は1月27日(火)発売
「ミスマガジン2022」で注目を集め、端正なルックスと豊満なIカップを武器に躍進する麻倉瑞季が、1月27日発売の『FLASH』に登場。同誌では2年ぶりとなる待望のグラビアを披露した。
今回の見どころは、大幅なシェイプアップによって磨き上げられた「過去最高」のボディライン。美しさと迫力を増した圧巻のプロポーションを6ページにわたり掲載している。
【プロフィール】
麻倉瑞季（あさくら・みずき）
23歳 2002年4月11日生まれ 長崎県出身
T150・B98(I) W62 H90
2022年「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジン賞に選ばれる。グラビアアイドル、俳優として幅広く活躍中。
そのほか最新情報は、公式X、Instagram(ともに@mizuki_asakura_）にて
【クレジット】
麻倉瑞季(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO