サウジアラビアジョッキークラブは２９日、サウジカップデー諸競走（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場）の出走想定馬を発表し、サウジカップでは１３頭の名前が挙がっている。

日本調教馬は３頭。連覇を狙うフォーエバーヤング（牡５歳、栗東、矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が世界中の注目を集める。サウジＣのホームページでは「昨年２月に香港のレジェンド・ロマンチックウォリアーを倒したフォーエバーヤングがリヤドに戻ってきます。矢作調教師は、パンサラッサの勝利（２３年）に続き、総賞金２０００万ドルのレースで、２勝目を挙げました。フォーエバーヤングが勝てば、サウジＣを２勝した初の馬となります」と紹介されている

日本馬では、前走の有馬記念で５着のサンライズジパング（牡５歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）、昨春のケンタッキーダービー（１２着）以来の海外遠征となるルクソールカフェ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）も名を連ねている。

米国からは６頭が挑戦予定で、アメリカンファラオなど数々の名馬を管理したボブ・バファート調教師が２頭出し。昨年のブリーダーズＣマイルを制したナイソス（牡５歳、父ナイキスト）と、昨秋にグッドウッドＳでＧ１初制覇を飾り、ＢＣクラシックでは７着だったネバダビーチ（牡４歳、父オマハビーチ）を送り込む。

他の米国の有力馬は、昨年のドバイ・ワールドＣ優勝馬のヒットショーを前走のクラークＳで撃破したマグニチュード（牡４歳）に、前走のシガーマイルＨなど昨年重賞４勝のビショップスベイ（牡６歳）などが控えている。

本気モードの米国勢にＳＮＳでは「ＢＣクラシック延長戦じゃん」「バファート２頭出しというところが間違いなくフォーエバーヤング対策だな」「昨年に劣らず好メンバー集結」「最大のライバルはナイソスでしょうか」「？？？なメンツやん アメリカ馬そんな強い馬おらんな」など、反応が上がっている。