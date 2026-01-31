巨人の３軍・故障班キャンプ参加メンバーが３１日、キャンプ地の宮崎に到着した。

故障明けのため、都城の３軍・故障班からスタートする井上温大投手は「まずは開幕ローテーションに入ることが目標」と、着々と準備を進める。

昨季は２０試合に登板して４勝８敗、防御率３・７０。９月に左肘痛を発症し、そのままシーズンを終えた。今季の巻き返しを期す左腕は、オフのウェートトレーニングで体重が５キロ増。２７日のブルペンではカットボール、スライダー、カーブ、フォークを交え３９球を投じ、直球は既に１５０キロを計測した。「あとはシート打撃で投げて、それがクリアできたら実戦で投げられると思う。そこまで無理せずに出力もコントロールしながら、キャッチボールも丁寧にやっていきたい」と、順調に復活への道をたどっている。

今季はドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）、同３位・山城（亜大）、横川、森田らと左の先発枠争いは混戦。それでも２４年に８勝を挙げた左腕への期待は大きい。「年々立場も変わりますし、どんどん追いやられていく。一回のチャンスをものにできるように、しっかり準備していきたい」。７年目の飛躍へ、虎視眈々（こしたんたん）とその時を待つ。