食べ過ぎが続いて自己嫌悪…そんなときにぴったりな罪悪感なし、がっつり＆満足感スープ

年末年始やイベント続きで、ここ最近ずっと食べ過ぎてしまい罪悪感…1月後半、そんな気持ちになっている方も多いと思います。

でも極端な食事制限は続かないし、お腹が空いてしまうのもつらいですよね。そんなときにおすすめなのが、低カロリーなのにボリュームたっぷりで満足感のあるスープです。

今回は、ダイエット中でもがっつり食べられる、満足感たっぷりのスープレシピを3つご紹介します。

▼つくれぽ400件超え！担々麺気分を味わえる♡豆乳スープ

豆乳ベースの担々麺風スープは、舞茸ともやしがたっぷり入って食べ応え抜群。豆板醤とラー油のピリ辛味が、まるで本物の担々麺を食べているような気分にさせてくれます。包丁もいらず、お鍋1つで作れる手軽さも魅力。レシピ作者のＲＫくんママさんは「ダイエット中にラーメンが食べたくなったら、グッとこらえてぜひこのスープを。満足感ありますよ」とコメントしています。



※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼麺の代わりに春雨とえのきでカロリーカット

春雨とえのきを麺代わりに使った中華スープ。とろみをつけて卵を加えることで、満足感が得られます。酢が入っているのでさっぱりとした味わいで、何度食べても飽きません。レシピ作者のラムちさんによると「麺の代わりにえのきと春雨を使えばカロリーが減ると思い、いろいろ試した結果、中華スープが一番美味しかった」とのこと。

▼ピリ辛もやしスープで脂肪燃焼に期待

もやしをメインにしたピリ辛スープは、コチュジャンと豆板醤のダブル使いで本格的な辛さに。唐辛子のカプサイシンの効果で、食べているうちにからだがポカポカと温まり、代謝アップも期待できます。かきたまにすることで、少ない材料でも満足感たっぷりに仕上がります。つくれぽでは「豆板醤、コチュジャン倍量の激辛にして作ってみました。旨辛で最高です」など、辛さを調整して楽しんでいる様子でした。





どのスープも10分程度で作れる簡単レシピばかり。食べ過ぎてしまった翌日や、ちょっとからだをリセットしたいときに、ぜひ試してみませんか？

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）