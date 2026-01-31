「なぜ俺たちは招待されてない？」結婚式に呼ばれてない理由を夫に詰められて…【うちの子をリングガールにして！ 第8話】
■これまでのあらすじ
娘たちを着飾って弟の結婚式へ向かった義姉・雅美。しかし待合室に通されたまま、挙式が終わるまで呼ばれることはなかった。怒鳴り散らす義姉に式場スタッフは毅然とした態度を取り、その様子に義姉の夫は自分たちが招待すらされていないことを初めて知ってー。
ちょっと待って…。新郎の姉が弟の結婚式に入れないなんてありえない…！
ちょっと意見の違いはあって、招待状は届いてなかった…けど、でも、私たちが顔を見せれば入れるものだと思っていました。だって私は姉なんです。普通そういうものでしょう？
…それなのに。
夫に「招待されてない理由は？」「勝手に押しかけたんだな」「君はいつもそうだ」と責められてしまいました。娘たちも「帰りたい〜」って…。この日のために私は頑張ったんです。
こんなはずじゃ…なかったのにー…。
※この漫画は実話を元に編集しています
原案:みゆき、イラスト:のばら
(ウーマンエキサイト編集部)