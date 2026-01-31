渡辺美奈代、スタッフのために手作りした“ボリュームたっぷり”鶏の唐揚げ弁当を披露 野菜の作り置きも使い彩り鮮やか「おいしそう」「みなさんの笑顔が素敵」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56)が28日、自身のブログを更新。スタッフのために手作りしたという“ボリューム満点”な鶏の唐揚げ弁当を披露した。
【写真】「おいしそう」彩り鮮やか＆ボリュームたっぷり！スタッフのために手作りした鶏の唐揚げ弁当
渡辺は「忙しいスタッフのみんなにお昼のお弁当作り！」「作り置きも使ったからあげお弁当！ みんな喜んでくれました！」とつづり、複数の弁当が並べられた写真や弁当を手に満面の笑みを浮かべるスタッフたちの写真をアップ。
野菜の作り置きなどを使った弁当は彩りも鮮やか。食べやすそうな丼ぶり風のスタイルも、スタッフへの心遣いが感じられる。
コメント欄には「おいしそう」「みなさんの笑顔が素敵」「食べたい」「私も仲間に入れてほしいな〜」などの声が多数寄せられている。
