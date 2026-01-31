即完売の人気作も！　大人のご褒美に選びたいブラックサンダーのバレンタイン限定チョコ

こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。

年が明けたと思ったら、もうすぐ2月。気付けばバレンタインの季節がやってきますね……！

最近は、誰かに贈るだけでなく、自分へのご褒美や仕事の合間にちょっと特別なおやつとして楽しむバレンタインが主流になってきた印象。

そんな今の気分にぴったりなのが、身近だけど特別感もある“ブラックサンダー”のバレンタイン限定商品！

今回は、昨年即完売した話題作「生ブラックサンダーGREAT SELECTIONS」と、王道スイーツ「ブラックサンダーGREATガトーショコラ」の2種類をレポートします！

■ザクザクのその先へ。話題の“生ブラックサンダー”

まずは話題沸騰！ 生ブラックサンダーから。今年は BLACK・WHITEの2種アソートで登場しました。

箱を開けると、想像以上にずっしり……！ 長さは約13cm、重量は約123gと存在感があります。

食べる前に30分ほど室温に置くと、ザクザク感となめらかさのバランスがより楽しめるそう……。せっかくなので置いてみました！

◇＜BLACK＞

包丁でカットしてみると、生チョコレート・ココアクッキー・プレーンビスケットがミルクチョコレートで包まれた美しい断面……！

ひと口食べると、普段のブラックサンダーとはまったく違うねっとり濃厚な口溶けです。クッキーとビスケットのザクザク感は残っていて、「あ、ちゃんとブラックサンダーだ！」と思わせてくれます。

ほんのりブランデーが使われていて、大人向けのご褒美チョコという印象です◎

※BLACKには微量のアルコール（0.2％）が含まれています。

◇＜WHITE＞

WHITEはBLACKよりも甘めで、カカオ感というよりミルキーで濃厚な甘さを楽しむタイプ。スイス産の濃厚で深いミルクのコクが特徴的です◎

切り分けて少しずつ食べるのも楽しく、ブラックサンダーが上品なデザートに進化したような一品でした。これは毎年チェックしたくなるのも納得……！

■王道のおいしさ。「ブラックサンダーGREATガトーショコラ」

続いては王道！ 「ブラックサンダーGREATガトーショコラ」をいただきます。

こちらは10袋入りで、職場用・シェア用にも使いやすいタイプ。

チョコレートコーティングの中にはしっとりとしたチョコレートケーキ。ブラックサンダー感は控えめですが、口の中でホロホロ崩れる“さくほろ食感”のココアクッキーがとってもおいしい〜!!

甘すぎず、仕事の合間のおやつにもぴったりです◎

■シェアにもご褒美にも。今年は特別なバレンタインを

いかがでしたか？

ブラックサンダー好きの方はもちろん、「バレンタインにはいつもよりちょっと贅沢なチョコが食べたい！」という働く女性にもおすすめのバレンタイン限定商品でした。

皆さんも、いつものブラックサンダーとはひと味違う、特別感のあるチョコレートをぜひ、楽しんでみてくださいね。

■商品概要

商品名：「生ブラックサンダー GREAT SELECTIONS」

内容量：2本（WHITE1本、BLACK1本）

販売価格：2,500円

発売について：有楽製菓公式オンラインショップ、直営店（東京工場直営店、ワクザクSHOP）にて1月15日（木）より発売

購入ページ： https://shop.yurakuseika.co.jp/products/30020-set

商品名：「ブラックサンダーGREATガトーショコラ」

内容量：10袋

販売価格：1,000円

発売について：有楽製菓公式オンラインショップ、直営店（東京工場直営店、ワクザクSHOP）にて1月15日（木）より発売

購入ページ：https://shop.yurakuseika.co.jp/products/30019

（寺田紗恵）