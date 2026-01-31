心ときめくアイテムがずらり。「CHARLES & KEITH」ハートやリボンモチーフのバレンタインコレクション発売

グローバルファッションブランドの「チャールズ&キース（CHARLES & KEITH JAPAN）」は、バレンタイン2026コレクションを、ブランド公式オンラインストアと全国のストアにて発売中です。

■さまざまな愛のあり方を表現したコレクション

「Love comes in many shapes（愛のかたちは、ひとつではない）」というメッセージのもと、ロマンティックなムードを軸に、さまざまな愛のあり方を表現。

レーストリムやハートシルエット、リボンディテールといった象徴的なモチーフを取り入れつつ、洗練されたバランスで仕上げることで、CHARLES & KEITHらしいモダンな表情を生み出しています。

素材やシルエットにこだわったバッグが、バレンタインシーズンならではの高揚感を演出。ふっくらとしたキルティングとハートシェイプが印象的な「Paffuto キルトハートクロスボディバッグ」は、コレクションを象徴する存在として、スタイリングの主役となるアイテムです。

シューズは、サテン素材のアッパーに繊細なレースをあしらったメリージェーンスニーカーや、リボンディテールを効かせたメッシュフラットなど、足元にさりげない遊び心を添えるデザインが揃います。軽やかで実用性を兼ね備えたアイテムは、特別な日だけでなく日常の装いにも自然に寄り添います。

また、ハートやフラワーをモチーフにしたチャームやアクセサリーもラインアップ。手軽にバレンタインらしいときめきを取り入れることができます。

バレンタイン2026コレクションは、チャールズ&キース公式オンラインストア（ https://charleskeith.jp ）および全国のストアにて発売中です。

◇渋谷店にて、オリジナルブーケがもらえるバレンタインイベントを開催

バレンタイン2026コレクションの発売を記念し、CHARLES & KEITH 渋谷店にて、期間限定のスペシャルイベントを実施します。期間中、対象条件を満たしたユーザーは、好きな花を3本選び、オリジナルブーケとして持ち帰りできます。バレンタインシーズンならではの、心ときめくひとときを楽しんではいかがでしょうか。

実施店舗：CHARLES & KEITH 渋谷店

実施期間：2026年2月11日〜2月14日 13:00〜18:00

参加条件：税込20,000円以上購入のうえ、メンバー登録したユーザー

※新規・既存メンバーは問いません。

内容：好きな花を3本、オリジナルブーケとしてプレゼントします。

※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

■商品概要

・「バレンタイン2026コレクション」

左から、「Paffuto パフート キルトハートクロスボディバッグ」11,900円、「Aravis アラヴィス サテンボウバッグ」13,500円、「Raina レイナ レーストリム トートバッグ」11,900円、「フォーリーフクローバー ハートチャーム」4,500円

左から、「Brantley ブラントリー ボウスリングバック パンプス」9,900円、「Brantley ブラントリー ボウ アンクルストラップ パンプス」9,900円、「メッシュボウ バレエフラット」9,900円、「Louise ルーイ レーストリムスニーカー」11,900円

・チャールズ&キース公式オンラインストア（ https://charleskeith.jp ）および全国のストアにて発売中

（エボル）