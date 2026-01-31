桜の香りに包まれる。【LUSH】春の訪れを祝う桜の贈り物「サクラコレクション」全6種を発売

英国発のナチュラルコスメブランド「LUSH（ラッシュ）」は2月5日、全国79店舗および公式オンラインストア、公式アプリにて、春の訪れを祝う桜の贈り物として、季節限定の「サクラコレクション」全6種を発売します。

■そよ風を舞う桜を思わせるフローラルな香りで心ほどけるバスタイムを

美しい日本の桜からインスピレーションを受け誕生したボディソープ「サクラ シャワージェル」や、お湯に広がるトッピングとして塩漬けにした桜の花を含んだバスボム「ハナミ ボム」、春の訪れを喜ぶ鳥や花々をデザインした「ブルーミング スプリング ギフト」、オーガニックコットン100%の素材を使用したギフトラッピングとして繰り返し使えるラッシュオリジナル風呂敷「フォレスト アウェイクン ノットラップ」を含んだ6種を展開します。

■季節限定の「サクラコレクション」

今回展開する「サクラコレクション」の中でもボディソープ「サクラ シャワージェル」は美しい日本の桜からインスピレーションを受け誕生したシャワージェルです。

心躍る春の訪れをイメージしたオリジナルデザインのラベルは、大胆に咲く桜と春を待つつぼみを躍動感のあるピンクで表現しています。

また、ラッシュの循環型容器返却プログラム「BRING IT BACK」対象の容器を使用しているので商品を使ったあともごみにすることなく、大切な資源をリサイクルする環境再生の活動に関わることができます。

ダイナミックな桜の開花を思わせる「ハナミ ボム」は、ほんのり香る桜の花にお湯を注いだ日本の伝統的な飲み物「桜茶」にインスピレーションをうけ誕生しました。

◇「ハナミ ボム」（バスボム）

桜の花にお湯を注いだ日本の伝統的な飲み物「桜茶」にインスピレーションをうけ誕生したバスボム。

お湯に溶かせば、淡く色づくピンク色のお湯の中にトッピングとして入れられた塩漬けの桜の花が浮かび、春の訪れを感じさせます。お湯の中で「花開く」ことから、大切な日やおめでたい日に使うバスボムとしておすすめです。

◇「サクラ シャワージェル」（シャワージェル）

あっという間に過ぎ去る桜の時期ですが、この「サクラ シャワージェル」で全身を洗い上げれば、バスルームでお花見の続きを楽しめます。

「サクラ シャワージェル」には、肌のコンディションを整える効果のある春を感じるヨモギの葉エキスを配合しています。

また、ラッシュファンには馴染みの「サクラボディスプレー」（定番アイテム）と同系統の香りであるシチリアンレモンオイルがジャスミンエキス、ミモザエキス、オレンジフラワーエキスと織りなすフレッシュなシトラスフローラルノートはそよ風に舞う桜のようです。

■桜の儚さに想いを寄せて。季節を祝うグラフィックデザイン

今回のコレクションで採用されたギフトボックス2種、ギフトラッピング2種の春の訪れを喜ぶ鳥や花々を描いたデザインは、日本を拠点に活動するグラフィックデザイナー兼イラストレーター・Joséphine Grenier氏が手がけたのだとか。

季節を祝う日本の文化、特に桜の開花に抱く「儚さ」や「無常」という詩的な感情からインスピレーションを得たそうです。

一つひとつの瞬間を大切にする喜びが春らしい色彩を用いて優しいタッチで描かれています。

◇「春の一服」（ギフト）

晴れやかな桃の節句を思わせる「雛祭」、穏やかな香りの桜の木の下でゆっくり深呼吸をしている気分になれる「花見」、梅の香りがバスルームに広がり、ウグイスの声が聞こえてきそうな「東風」の3種のバスボムが入ったミニボックスとして展開。

＜ギフト内容＞

雛祭（バスボム）、花見（バスボム）、東風（バスボム）

◇「ブルーミング スプリング ギフト」（ギフト）

咲き誇る桜の美しさに感銘を受けて誕生した数量限定ギフトボックス。香り豊かな4種類のアイテムが春のセルフケアタイムを彩ります。

＜ギフト内容＞

エクイティ（バスボム）、桜小道のポピンズ（ソープ）、ソルティロック（ボディスクラブ）、ときめき（ハンドクリーム）

◇「フォレスト アウェイクン ノットラップ」（ノットラップ）

風呂敷をヒントに生まれた、何度も繰り返し使える数量限定のギフトラッピング用商品。鳥がさえずり、動物が目覚める森があなたの大切な人に春の訪れを告げます。

※素材：オーガニックコットン100%

◇「ユー ミー アンド ザ サクラ ツリー ロクタラップ」（ロクタラップ）

自然の温もりを感じるギフトラッピング用商品で、プレゼントを手渡す時間も桜を愛でる季節の楽しい思い出に。

※素材：ロクタペーパー

春の訪れを感じる「サクラコレクション」で、心温まるバスタイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。

■商品概要

「LUSH サクラコレクション」

【商品数】 全6種（洗浄料1種、入浴料1種、ギフトボックス2種、ラッピングアイテム2種）

・「ハナミ ボム（バスボム）」1,800円／個

・「サクラ シャワージェル（シャワージェル）」110g／1,660円・250g／3,320円・500g／5,550円

・「春の一服」（ギフト）1,720円／個

・「ブルーミング スプリング ギフト」（ギフト）4,700円／個

・「フォレスト アウェイクン ノットラップ」（ノットラップ）1,000円／50cm x 50cm

・「ユー ミー アンド ザ サクラ ツリー ロクタラップ」（ロクタラップ）320円／35cm x 35cm

【発売日・発売店舗】

・2026年2月5日（木）全国79店舗、公式オンラインストア、公式アプリ

※公式アプリにて1月22日より「ハナミ ボム」「サクラ シャワージェル」のプレオーダー受付開始、2月5日以降発送予定

・URL：https://www.lush.com/jp/ja/c/white-day

（エボル）