かわいいバスタイムに進化!?　「ジュレーム　レイヤード」がポケモンパッケージになって登場

コーセーコスメポートは2月20日より、ヘアケアブランドの「ジュレーム」から、「ポケモンスペシャルパッケージ」を数量限定で順次発売します。

■対象はシャンプー＆ヘアトリートメントなど全4アイテム

美容成分を重ねて髪にとじこめるレイヤードパック処方で記憶に残る髪の質感や香りをかなえるヘアケアシリーズ「ジュレーム レイヤード」の全4品が、ポケモンのデザインで登場。

「ジュレーム レイヤード ポケモンデザイン ポンプペアセット（エクストラ ダメージケア）」は、深刻なダメージを補修し、しっとりうるおう髪へ導くシャンプー＆ヘアトリートメント。

「ジュレーム レイヤード ポケモンデザイン ポンプペアセット（スムース ストレートケア）」は、扱いづらいクセやうねりをケアし、なめらかなストレート髪へ導くシャンプー＆ヘアトリートメントです。

「ジュレーム レイヤード ヘアシャイン ブースターオイル ポケモンデザイン」は、ヘアトリートメントやヘアマスクと混ぜて使うことでツヤ髪へ導くブースターヘアオイルです。

「ジュレーム レイヤード ディープ インナーリペア ヘアマスク ポケモンデザイン」は、髪の芯からキューティクルまで濃密リペアし、強くしなやかでまとまる髪をかなえるヘアマスクとなっています。

いずれも、ブルーミングライラックの香りとなっています。

ポケモンと一緒に、楽しくヘアケアを始めてみてはいかがでしょうか

■商品概要

商品名：ジュレーム レイヤード ポケモンデザイン ポンプペアセット（エクストラ ダメージケア）SI 460mL＋460mL

価格：ノープリントプライス

商品名：ジュレーム レイヤード ポケモンデザイン ポンプペアセット（スムース ストレートケア）SI 460mL＋460mL

価格：ノープリントプライス

商品名：ジュレーム レイヤード ヘアシャイン ブースターオイル ポケモンデザイン SI <洗い流すヘアオイルトリートメント> 60ｍL

価格：ノープリントプライス

商品名：ジュレーム レイヤード ディープ インナーリペア ヘアマスク ポケモンデザイン SI 200g

価格：ノープリントプライス

（C）Pokemon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK.

（フォルサ）