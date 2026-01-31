おいしそうなチーズケーキ……と思いきや実は寝ているハムスター！？独特の寝姿に「きれいな三角」「すみっこ好き？」
「これはスイーツ？」「いや、ハムスターだ！」と、思わず二度見してしまう1枚の写真が、X（旧Twitter）で注目を集めています。
投稿されたのは、三角形のフォルムがあまりにも完成されすぎている、ハムスターの寝姿。
約1.6万件の「いいね」を集め、「おいしそう」「かわいすぎる」と話題になりました。
注目の的になっているのは、2匹のハムスターを飼っている、まーちゃんねる（@marble1104m）さんが投稿した1枚の写真です。
「チーズケーキかな？」という一言とともに投稿された1枚には、ハムスターのちゃすけくんが写っています。
……が、ぱっと見ただけでは、ハムスターだと気づかない人も少なくありません。
ケージの中で、トイレと砂浴び場、そしてケージ本体の“すき間”にみっちりと潜り込むちゃすけくん。
その結果、体はきれいな三角形に整い、表面はなめらかに。顔もきゅっと中心に寄り、まるでカットされたチーズケーキのようなフォルムになっていました。
投稿には「絞り袋に入った生クリームにも見える」「おいしそうなのにかわいい」などのコメントが寄せられ、多くの人の心をつかみました。
■飼い主さんに聞きました！
今回の投稿について、飼い主のまーちゃんねるさんにお話を伺いました。
投稿がここまで反響を呼んだことについては、「画像を見せると、みんな笑っていました。ハムスターだと気づかれないこともありました」とのこと。
特に印象に残っているコメントを聞くと、「某チーズみたいというコメントがとてもしっくりきました！」と話してくれました。確かに、あの円盤形の箱に入った定番チーズにもそっくりですね！
■実は“挟まって寝る”のが大好きなちゃすけくん
そもそも、ちゃすけくんは、どうしてこのような形になったのでしょうか……？
まーちゃんねるさんによると、ちゃすけくんは「挟まりながら寝るのが好きなようで、ケージとトイレと砂浴び場の隙間に自分から潜り込んで寝ていました」とのこと。まーちゃんねるさん自身も三角形になったハムスターを見るのは初めてだったそうで、思わず笑ってしまったと振り返ります。
実は、ちゃすけくんには、ほかにも独特な寝姿があるそう。
まーちゃんねるさん「いろいろな狭いところに挟まりながら寝ているときや、ヘソ天で寝ているときは、毎回二度見してしまいます」
まーちゃんねるさんのアカウントでは、ちゃすけくんが狭いところで挟まっている姿、ヘソ天で寝ている姿も投稿されていました。どれも気持ちよさそうに寝ていて、見ていると癒やされます。
■ヤンチャな弟分・ちゃすけくんと、おっとりな兄分・マーブルくん
ちゃすけくんには、一緒に暮らす1歳年上の兄分マーブルくんがいます。マーブルくんはその名のとおり、マーブル模様が特徴的です。
まーちゃんねるさんの投稿では、似たような模様の毛布の上でくつろぐマーブルくんの姿がありました。色合いもそっくりで、擬態化しているようにしか見えないほどです。
ちゃすけくんは「何事にも動じないタイプ」で、お迎えして早々にヘソ天姿もみせてくれたのだそう。一方、マーブルくんは「臆病だけどおっとりした性格」なのだとか。2匹の性格は、まったく違っていますね。
文＝武川彩香