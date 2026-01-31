「PKのスペシャリスト」オランダ強豪へ移籍間近の20歳日本人を現地メディアが紹介。クラブは匂わせ「未来は私たちのもの」
J２のRB大宮アルディージャは先日、DF市原吏音が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱すると発表した。
複数の現地メディアは、U-23日本代表キャプテンの20歳について、エールディビジのAZへの移籍が決定的と報道。AZもクラブの公式SNSで市原とみられるシルエットとともに「未来は私たちのもの」と日本語で投稿している。
そんななか、オランダ紙『De Telegraaf』は、市原を「AZに到着。間もなく加入が発表される。彼はPKのスペシャリストとして知られている。今シーズン、PK失敗が目に余るAZにとって朗報だ」と紹介する。
また、オランダでプレーする日本人選手が増加している現状にも触れ、次のように伝えている。
「エールディビジ全体で日本人の存在感が急速に高まっている。AZ（毎熊晟矢と市原）をはじめ、アヤックス（板倉滉と冨安健洋）、フェイエノールト（上田綺世と渡辺剛）、NEC（小川航基と佐野航大）、スパルタ（三戸舜介）にも日の出ずる国出身の選手が所属している」
なお、市原のAZ移籍が正式発表されれば、菅原由勢、毎熊に続いてクラブ史上３人目の日本人選手となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】AZがシルエットとともに市原吏音の加入を匂わせ
