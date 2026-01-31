Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramで、ボルドーカラーのセットアップを着用したオフショット披露した。

【写真】佐久間大介が揺れるロングピアス＆珍しいボルドーのセットアップの美しいコーデを披露

■佐久間大介「今日の衣装も髪型も可愛い」

この日の佐久間は、ボルドーカラーのセットアップ姿で登場。計9点の写真た動画では、左向き、正面、斜め、背面…というようにスタイリングを180度披露した。

トレードマークのピンクヘアをうしろで束ねたヘアスタイルで、スタンドカラーのショート丈ジャケットからはスラリとした首がちらり。ボトムスは同色のワイドパンツを合わせたメリハリのあるスタイリングで、足元は黒の革靴で引き締めている。

佐久間は「映画『白蛇：浮生』公開記念初日舞台挨拶・全国同時生中継ライブビューイング 登壇させていただきました！！！」と綴ったように、この日は、佐久間と声優の三森すずこがダブル主演で日本語吹き替え版の声優を務める映画『白蛇：浮生 ～巡りめぐる運命の赤い糸～』公開記念初日舞台挨拶が行われ、2人揃って登壇した。

佐久間は「今回のドレスコードは今回の映画のイメージカラーである『赤』だったので、2人とも赤い衣装！」と説明し、「お客さんも赤いお召し物を着てくださいました！ ありがとうございます」と絵文字を添えてお礼を伝えた。

また、「今日の衣装も髪型も可愛い」と綴ったように、佐久間自身もこの日のスタイリングを気に入った様子。Instagramの8点目には蛇を彷彿とさせるロングピアスが揺れる動画を投稿しており、9点目には三森すずことの2ショットも公開。

最後に佐久間は、「公開初日だったので、これから『白蛇：浮生 』をたくさんの人に楽しんでほしいです！！よろしくお願いします」と結んだ。

「髪を少し伸ばした佐久間くんほんとうに美人」「髪の毛結んでるの大優勝」「髪結んでるのよすぎ」「美しすぎて眩しい」と襟足を結んだヘアを褒める言葉も多数見られた他、「赤い衣装めずらしいけど似合ってる」「ボルドーもワイドパンツも似合っていて二度見した」と、ボルドーを着こなす姿にも称賛の声が寄せられた。

また、「見せ方が天才すぎる」と、様々なアングルからの写真や動画を交えて、180度披露した投稿にも褒める声があった。

■写真：佐久間大介、揺れるロングピアスなど美しいセットアップ姿を披露