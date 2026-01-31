累計2000万円突破の人気シリーズ！通勤をもっと軽快に、都会で働く人たちのための新型リュックが誕生
「クリエイティブの力で世界の課題を解決する」をビジョンに掲げる株式会社タイタン・アートは、自社が提供するモノトーンファッションブランドKLON(クローン)から、支援金売上2000万円を達成したFULL FUNCTION BACKPACKのコンセプトを踏襲し、さらにアップデートを加えた第三弾として「FULL FUNCTION BACKPACK -URBAN STYLE-」のプロジェクトを、応援購入サービス「Makuake」にて2026年1月15日からスタート。プロジェクト期間は2026年4月21日(火)22時まで。
【画像】機能はそのままで約40％の軽量化に成功
「FULL FUNCTION BACK PACK」シリーズは、第一弾・第二弾のプロジェクトで累計支援金売上2000万円を突破し、多くのビジネスパーソンや感度の高いユーザーから支持を集めてきた。第三弾となる今回は、特に通勤シーンを徹底的に追求し「より軽く、よりコンパクトに、よりスマートに」をテーマに再設計。日常使いに最適化したアーバンスタイルモデルとして進化を遂げている。
本モデル最大の特徴は、従来モデルの利便性を維持しながらも、約40％の軽量化を実現した点。通勤時の長時間使用や移動の多い1日において、バッグの重さは大きなストレス要因。素材選定から構造まで見直すことで、必要な機能を削ることなく、軽快な背負い心地を実現した。
■選べる2種の素材
第三弾では、使用シーンや好みに合わせて選べる2種類の素材を用意。
■スムース素材
起毛感のある、やわらかく肌触りの良い素材。上品で落ち着いた印象を与え、きれいめな通勤スタイルにも自然になじむ。
■マット素材
ラバーライクでしっとりとした質感が特徴。都会的でモダンな印象を演出し、カジュアルからビジネスカジュアルまで幅広く対応。
いずれの素材もはっ水性を備えているため、突然の雨や天候の変化にも安心して使用できる。
都市で働く人の“ちょうどいい”を形に「FULL FUNCTION BACK PACK -URBAN STYLE-」は、ただ多機能なだけではなく、都市で働く人のライフスタイルに寄り添うバッグを目指して開発された。無駄を削ぎ落としたコンパクトなサイズ感と必要十分な機能性、その両立こそが、本商品最大の魅力だ。
■17個の収納・7つの機能と5つのポーチ
コンパクトな見た目ながら、収納力と整理力はシリーズならでは。内部・外部を含め17個のポケットを備え、パソコン、書類、ガジェット、小物類などをスマートに収納可能。
さらに、日々の通勤を支える7つの機能性を搭載し、忙しい朝や移動中でもスムーズな動線を確保。「探さない」「迷わない」「取り出しやすい」を実現する設計が、日常の効率を高める。
今回新たに採用された傘ホルダーは、満員電車でリュックを前持ちした際に邪魔になりがちな傘をスマートに収納できる設計。リュックのサイドに掛けられ、使わない時は隠すことも取り外すことも可能。防犯面に配慮したロック式ファスナーや、必要な時だけ現れるシークレットチェストベルトにより、安心感と安定した背負い心地を両立する。
本体には撥水生地を採用し、急な雨にも対応。さらに雨天時に活躍する収納式防塵カバーを内蔵しており、大切な荷物をしっかり守ってくれる。
移動の多いビジネスシーンでは、スーツケースに固定できるキャリーオンポケットが活躍。背面には長時間の使用でも疲れにくいストレスフリー背面クッションが採用されている。
加えて用途別に使い分けられる専用マルチポーチ5種が付属。日々の通勤を、より快適でスマートなものへと導く。
■マルチに使えるポーチ5種
使用頻度の高いアイテムを用途別に収納できる5つの専用マルチポーチが付属。バッグ内の整理整頓はもちろん、単体での持ち運びも可能で、シーンに応じた柔軟な使い方ができる。
■パソコンバッグ
14インチのノートパソコンが収納可能。パソコンだけサッと持ち歩きたいときにも持ち手が付いているので便利。
■ポーチS(カラビナ付き)
リップクリームや鍵、イヤホンなどの細かいアイテムを収納するのに便利なコンパクトポーチ。カラビナ付きのため、リュックのサイドや持ち手はもちろん、ウエストやベルトループに装着することも可能。通勤時の必需品管理から、外出先でのサッと取り出したい小物収納まで、シーンに合わせて柔軟に使える。
■ポーチM(ショルダー紐付き)
マウスやコードなどのガジェットの収納にちょうどいいサイズのポーチ。ショルダー紐付きでポシェットにもなるので、出張先や旅行先のちょっとしたおでかけにも重宝する。付属のショルダー紐はほかのポーチにも使用可能。
■ポーチL(クッション付き)
クッション付きの大きいサイズのポーチ。着替えや歯ブラシなども入るサイズなので、出張や旅行はもちろん、仕事後のジム通いにも活躍。充電器やコード類をまとめておくのにも最適。
■ショルダー用スマホポーチ
リュックを下ろすことなく使える、ショルダー装着型のスマホポーチ。前持ちにせずともスマートフォンやICカードをすぐに取り出せ、ICカードは収納したままスムーズに改札を通過できる。取り付け位置は体型や利き手、使用シーンに合わせて調整可能。忙しい移動時間を、より快適にサポートしてくれる。
■性別問わず程よいサイズ感
男女問わず背負いやすいサイズ感に仕上げられているため、幅広い層が利用できる。
■本プロジェクトについて(担当者コメント)
都市で生きるということは、常に移動し続けるということ。人ごみの中・電車・狭い通路やカフェ・公共交通機関・自転車や自動車とあらゆるシーンが交錯するシティライフで、私たちは毎日バッグとともに行動しています。「毎日をもっと快適にできないか」、その問いから始まったKLONのFULL FUNCTION BACK PACKシリーズは、都市で生きる人たちのリアルな動線と声に向き合いながら進化を重ねてきました。
必要最低限を無駄なく収め、素早く取り出せるサイズと構造、満員電車でも圧迫感のないスマートさ。そして使う人の1日を想像した機能と付属アイテムの数々。それらはすべて、都市での生活をよりスマートにするための答えです。
第三弾となる本プロジェクトでは機能を削ることなくより軽く、よりコンパクトにするという新たな課題に向き合いました。完成形を一方的に届けるのではなく、使う人の声を反映しながら磨き上げていく。それが私たちの考えるものづくりです。
Makuakeは単なる先行販売の場ではなく、挑戦を共有できる場所です。皆様とともに、このバッグを“通勤の定番”へと育てていきたいと考えており、本プロジェクトへの応援が、次の進化につながる一歩となります。
このバックパックが都市で働き・移動し・暮らす人々にとって“通勤の定番”として根付いていくことを目指し、私たちは次の一歩を踏み出します。
■サンプル展示場所
2026年1月17日〜4月21日(火)は、下記店舗でサンプル品が展示される。
■【LUCUA店】
住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア5階
電話番号：06-6147-5959
通常営業時間：10時30分〜20時30分
■【恵比寿店】
住所：東京都渋谷区恵比寿1丁目26-18
電話番号：070-5347-2501
通常営業時間：11時〜20時
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
