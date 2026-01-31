ユニクロ勤務歴17年のスタッフ、“ヒートテックの裏ワザ”を公開 汗冷え解決→5300以上のいいね！
きょう1月31日放送のカンテレ『ウラマヨ！』（毎週土曜 後1：00 ※関西ローカル）は、ユニクロ店員が“ヒートテックの裏ワザ”を披露する。
【番組カット】「アノ人気商品の裏ワザ＆マル秘テク」が続々…盛り上がるスタジオ
今回の『ウラマヨ！』は「社員さんがやっている！アノ人気商品の裏ワザ＆マル秘テク」が続々と明かされる。
ユニクロは2025年10月、大阪・梅田にLINKS UMEDAの店舗をリニューアルオープン。売り場面積およそ1300坪、約500種類ものアイテムが並ぶ西日本最大の大型店舗へと進化した。そんなユニクロの商品の中で、寒い冬に着用する人も多い定番商品がヒートテック。暖かい空気を閉じ込めて保温する機能性インナーとして、ロングヒットしている。
勤務歴17年、プライベートでもユニクロを愛用するスタッフ・銅谷さつきさんは「冬は外と中の寒暖差が激しくて、室内に入った時にエアコンなどでどうしても汗をかいてしまって、汗冷えするというお客様もかなりいらっしゃるんですね」と語る。
そんな汗冷えの悩みを解決できるという、実際にやっている裏ワザが、“ヒートテックの下に夏の定番・エアリズムを重ねて着る”というもの。「スタッフの間でもお客様の間でも、裏ワザとしてかなり浸透してきています」と言い、これには番組MCのブラックマヨネーズ・小杉竜一も「俺、エアリズム一年中着てるからちょうどええ！」と喜ぶ。
銅谷さんは、この裏ワザのポイントについて「ヒートテックの下に、汗を素早く吸い取って早く乾かすエアリズムインナーを着ていただくことで、汗冷えを防ぎつつ、体から出た熱を保温してくれて、掛け合わせると一番いい着方ができるんです」と解説。公式インスタグラムでも発信したところ、5300以上のいいね！がつくなど大きな反響があったという。
男性店員の中には、ズボンの下にエアリズムとヒートテックを着用している人もおり、外からは全く分からない、文字通りの裏ワザとなっている。
さらに番組では、ユニクロ店員だからこそ知る“ヒートテックが首元からチラ見え”のあるあるを解消する裏ワザや、ニットを伸ばさずにハンガー掛けできるオススメ洋服収納術、そして意外な着こなしテクニックなども紹介される。
出演：ブラックマヨネーズ（小杉竜一、吉田敬）、アシスタント：高橋真理恵アナウンサー
パネラー：井森美幸、月亭八光、松井ケムリ（令和ロマン）
