43歳・真木よう子、16歳年下パートナーへの行動に感服 高齢出産後の心境明かす「この世で一番怖いものは自分になった」
俳優の真木よう子が、2月1日に放送されるABEMAバラエティー『秘密のママ園2』（後9：00）に出演。高齢出産のリアルや16歳年下パートナーとの秘話を赤裸々告白する。
【写真】「真夜中のママです」第2子の育児に奮闘する43歳真木よう子
ABEMAバラエティー『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティー。放送後、反響を集め、新シーズンの放送が決定。前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみがMCを務める。
新シーズン初回にゲストとして、真木が登場する。43歳で第2子を出産し、現在0歳の次女を育てる真木の「ありのまま」の育児ライフに迫る。真木は、高齢出産ならではの“切実な実情”を明かすほか、産後における心境を「この世で一番怖いものは自分になった」と表現するなど、冒頭から“真木節”がさく裂する。
さらに、SNSで話題となった衝撃のプライベート写真や、完璧な俳優像とは異なるリアルな“ママの顔”を包み隠さず披露。また、事実婚関係にある16歳年下のパートナーとの関係性についても言及。真木がパートナーに対して行っているという“ある行動”を告白すると、MCの滝沢も「一枚も二枚も上手」と感服する展開に。真木が実践する、意外な恋愛ルールとは。
また、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、26歳差の夫婦と、全員が年子という5人の子どもを育てる大家族が登場。「ママは“脳みそ”、パパは“体”」という独特の役割分担や、崖っぷちからの大逆転劇など、令和の新しい大家族の形を紹介する。さらに番組では、離婚経験のあるシングルマザーたちが1泊2日の旅を通して再び恋に踏み出す恋愛企画『ママも、恋してイイですか？』の新シリーズが始動する。
番組エンディング曲には、歌手デビュー20周年を目前に控え、アニバーサリーライブの開催や新曲のリリースなど精力的に活動するアーティスト・May J.の「Rose Pink」が決定した。
■May J.コメント
『秘密のママ園』シーズン2のエンディングテーマを歌わせていただくことになりました！同じママとして共感できるお話が本当に多く、以前から大好きな番組だったので、エンディングを担当させていただけること、とてもうれしく思っています。ぜひ皆さんに、番組の最後まで楽しんでいただけたらうれしいです。
【写真】「真夜中のママです」第2子の育児に奮闘する43歳真木よう子
ABEMAバラエティー『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティー。放送後、反響を集め、新シーズンの放送が決定。前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみがMCを務める。
さらに、SNSで話題となった衝撃のプライベート写真や、完璧な俳優像とは異なるリアルな“ママの顔”を包み隠さず披露。また、事実婚関係にある16歳年下のパートナーとの関係性についても言及。真木がパートナーに対して行っているという“ある行動”を告白すると、MCの滝沢も「一枚も二枚も上手」と感服する展開に。真木が実践する、意外な恋愛ルールとは。
また、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、26歳差の夫婦と、全員が年子という5人の子どもを育てる大家族が登場。「ママは“脳みそ”、パパは“体”」という独特の役割分担や、崖っぷちからの大逆転劇など、令和の新しい大家族の形を紹介する。さらに番組では、離婚経験のあるシングルマザーたちが1泊2日の旅を通して再び恋に踏み出す恋愛企画『ママも、恋してイイですか？』の新シリーズが始動する。
番組エンディング曲には、歌手デビュー20周年を目前に控え、アニバーサリーライブの開催や新曲のリリースなど精力的に活動するアーティスト・May J.の「Rose Pink」が決定した。
■May J.コメント
『秘密のママ園』シーズン2のエンディングテーマを歌わせていただくことになりました！同じママとして共感できるお話が本当に多く、以前から大好きな番組だったので、エンディングを担当させていただけること、とてもうれしく思っています。ぜひ皆さんに、番組の最後まで楽しんでいただけたらうれしいです。