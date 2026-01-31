さんま『タイタンライブ』出演決定 豪華ゲストで30周年＆シネマライブ届ける【出演者一覧】
『タイタンライブ』30周年と『タイタンシネマライブ』99回＆100回を記念し、2月6日・7日の2日間にわたって、LINE CUBE SHIBUYAでスペシャルライブ『TITAN LIVE 30周年記念公演〜タイタンシネマライブも100回記念！〜』を開催。全国のTOHO シネマズ系映画館でも2days生中継で届けるが、6日のスペシャルゲストとして明石家さんまの出演が決定した。
100回記念ならではの豪華ゲスト＆特別企画も用意されている。
■『爆笑問題withタイタンシネマライブ99回＆100回記念2days』
【日時】
2026年2月6日（金）18：30〜20：45
2026年2月7日（土）16：00〜18：15
※同日､LINE CUBE SHIBUYA にて開催される『TITAN LIVE 30 周年記念公演〜タイタンシネマライブも100回記念！〜』を映画館スクリーンにて生中継
■2月6日
【ゲスト】
とろサーモン／エレキコミック／流れ星☆／バイきんぐ／スペシャルゲスト：明石家さんま
【出演者】
爆笑問題／ウエストランド／キュウ／シティホテル3 号室／まんじゅう大帝国／春とヒコーキ
■2月7日
【ゲスト】
東京03／ラブレターズ／錦鯉／松村邦洋／千原兄弟／ナイツ／パックンマックン／パペットマペット／BOOMER&プリンプリン
【出演者】
爆笑問題／ウエストランド／脳みそ夫／ネコニスズ
＜企画コーナー出演＞
ウエストランド（MC）／キュウ／シティホテル3 号室／ネコニスズ／脳みそ夫／XXCLUB／松尾アトム前派出所／あさひ／まんじゅう大帝国／春とヒコーキ／瞬間メタル
（※出演者に変更が出る場合がございます。ご了承ください。）
