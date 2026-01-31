【RIZIN】2026年のフェザー級をかき回す！9戦無敗・相本宗輝「練習は嫌い。でもサボるのはもっと嫌い」【インタビュー】
日本人フェザー級ファイターでもっともRIZINでの試合を熱望されていた男、相本宗輝が3月7日の『RIZIN.52』（有明アリーナ）で、ついに初参戦を果たす。対戦相手は昨年9月にラジャブアリ・シェイドゥラエフのベルトに挑戦した強豪ファイターのビクター・コレスニック。いきなりの強豪だが「相本なら」と勝利を期待する声も大きい。
【インタビュー動画】2026年のRIZINフェザー級をかき回す！9戦無敗・相本宗輝「練習は嫌い。でもサボるのはもっと嫌い」
バックボーンは一切ないものの21歳から格闘技を始め、DEEPで9戦無敗のパーフェクトレコードを記録しているこの男の正体に迫るため、オリコンニュースでは単独インタビューを実施。その言葉を聞くと、RIZINフェザー級の台風の目、さらには一気にタイトル戦線への浮上も予感させてくれる。
■格闘技バックボーンなし、21歳でスタート きっかけは地元の後輩・鹿志村仁之介
――ちょうど25歳の誕生日に初めてRIZINの会見に臨まれましたが、いかがでしたか？
【相本】めちゃくちゃ緊張しました。試合より怖かったです（笑）、あれだけカメラを向けられると頭が真っ白になっちゃって。話す順番は一緒に会見に出たケイト（・ロータス）や仁（鹿志村仁之介）の後になると思ってたら、自分が最初だったので、考えてたことがぜんぶ飛んじゃいました（笑）。
――昨年大みそかの『RIZIN師走の超強者祭り』の会場では、4万人以上の観客の前でリング上からあいさつされていましたが、どっちが緊張しましたか？
【相本】あのときはカメラをあまり意識していなかったですし、ある程度話す内容とかポイントも考えていたけど、会見はその場でやり取りがあるから、こっちのほうが緊張しましたね。
――首元のネックレスの輝きが会見でも目立っていました。
【相本】これは去年9月のDEEPで木下カラテ選手にKO勝ちして、プレゼントしていただいたものです。ただ、自分はぜんぜん物欲がないんですよ。
――ファイトマネーはどのように使っているのでしょうか。
【相本】自分ではほとんど使っていなくて、全部お姉ちゃんに預けているお小遣い制で、家のワンちゃんたちに使ってもらっています。9匹もいるので食費や病院代とかです。
――相本選手は今回がRIZIN初参戦ながら、いきなり実力者のコレスニック選手との対戦で格闘技ファンから大きな注目を集めています。いろいろとお伺いしたいと思うのですが、まず格闘技のバックボーンについて教えてください。
【相本】本格的に格闘技を始めたのは21歳からで、それまでは小学校で野球、中学・高校でバスケをやって、高校の最後に少しだけ公式野球をやってました。
――地元では不良だったんでしょうか？
【相本】よくそう言われるんですけど、そんなことはないです（笑）。ちょっとくらいヤンチャはしましたが、バイクを乗り回したりとか、人に迷惑をかけるようなことはしていないですし、けっこう正義感が強いんで。自分の応援団にはヤンチャな人が多いですけど、自分は喧嘩とかもしてないんです。
――球技しかやってこなかったのに、21歳から格闘技を始めたきっかけは？
【相本】高校を卒業して就職してから、やることがなくて。ちょっと悪いヤツらとつるんでたり、どっかに溜まったりしてて、社会人バスケはやってたけどチーム競技だから自分のやりたいタイミングでできなかったりとか。そんな時に、中学の後輩だった仁が東京の専門学校を卒業して地元に帰ってきて、仁とお父さんが立ち上げたジムで「暇してるなら一緒にやろうよ」って連絡が来て、暇してたメンバーでジムに行くようになりました。でも、みんな仁に寝技でボッコボコにやられて来なくなちゃって、唯一残ったのが自分だけになっちゃって。仁は何をやっても、どんなに力を入れてもパパっと極められちゃったけど、自分も負けず嫌いなんでずっと食らいついてやってたら、いつのまにか2人そろってRIZINに出ることになりました（笑）。
――格闘技を始めた時に想像できていましたか？
【相本】プロになりたいっていう意思はあったけど、まさかここまで無敗で来られるとは思ってなかったです。
■練習は一切妥協せず、自分をひたすら追い込む 同学年の最強王者との対戦はいつ実現!?
――地元で佐川急便のドライバーとして働きながらファイターをやられていたんですよね？
【相本】そうです。DEEPの試合の時は2日前から3連休を取って、初日に髪を染めて減量して、2日目に前日計量して、3日目に試合をして。試合の翌日から6連勤なので、試合後は山岡家で飯を食って、髪を黒染めして、2時間くらい寝てから仕事に行ってました。自分はぜんぜん寝なくても仕事に行ける体質なんですよ。
――タフですね！そのドライバーのお仕事は昨年いっぱいで退職されて、今年からはファイターに専念されていますが、意識は変わりましたか？
【相本】いえ、なにも変わりません。自分はもともと時間さえあれば練習を入れるスタイルだったので、仕事がなくなった分、ひたすら練習に時間を使えるようになっただけです。今は4部練や5部練できるようになりました。
――現在の練習環境は？
【相本】ミットを持ってくれるのは、セコンドも務める鴨志田ユウマだけで、彼は消防士なので休みのときに一緒に練習しています。それ以外は基本的に1人でウェイトやランニングをしています。家の駐車場にサンドバッグや筋トレのベンチを置いたり、家の下でバトルロープをやったりです。
――自分の家をジムにしているんですか？
【相本】そうです。自分は空きスペースがあれば、そこがジムにできるって感覚で練習できるし、いつでもモチベーションが高いので。後は、こういう会見とか取材で東京に来た時に出稽古に行ってます。この前もDEEPの25周年パーティーがあって、その日も4部練して、東京のジムでトレーニングして、風呂に入ってからパーティーに行きました。
――練習が大好きなんですね。
【相本】いや、練習自体は嫌いなんですけど、試合の時にやり残したことや抜けてたことが1個でもあるのが嫌なタイプなので。ジムで練習すると、相手のレベルで強度が高くなったり低くなったりするけど、一人の練習は常に相手が自分だから強度も自分でコントロールできる。だから、坂道や階段ダッシュも毎回決めたタイムや本数を必ずやり切る。どんなにキツくても自分に甘えず、試合が近づくにつれて少しずつ増やしていきます。
――『RIZIN.52』で対戦するコレスニック選手は、これまで戦ってきたファイターよりも間違いなくレベルが高いです。今までよりもさらに濃い練習で本数も増やすのですか？
【相本】自分はどの試合でも、毎日できる練習を毎全力でやるだけです。無理に気張るんじゃなく、自分の練習をして試合に向けてやるべきことを積み重ねていきます。
――RIZINフェザー級は、最強王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフが頂点に君臨しています。いずれはそこも見据えていく？
【相本】もちろん今は試合の決まっているコレスニック選手のことだけを考えて準備していますが、朝倉未来選手とか日本人選手がバンバン倒されている姿が嫌でも目に入ってきます。しかも自分とシェイドゥラエフは同学年ということもあって、いずれは戦いたいなと思っています。
――新世代対決がいつ実現するのか、楽しみにしています！
●RIZIN.52対戦カード（1月31日時点）
秋元強真 vs. パッチー・ミックス
大島沙緒里 vs. ケイト・ロータス
ルイス・グスタボ vs. 桜庭大世
征矢貴 vs. トニー・ララミー
ビクター・コレスニック vs. 相本宗輝
カルシャガ・ダウトベック vs. 福田龍彌
高木凌 vs. 木村柊也
所英男 vs. 鹿志村仁之介
キム・ギョンピョ vs. 矢地祐介
新井丈 vs. イ・ジョンヒョン
NOEL vs. イ・ボミ
