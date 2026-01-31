ÆÉ¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë·ã»Ý£µÉÊ¡Ú¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¸·Áª¿·ºî¥«¥Ã¥×¤á¤ó¡Û
¡¡¡Ú¥«¥Ã¥×¤á¤óÉ¾ÏÀ²Ètaka :a·ã¿ä¤·¡ª¥È¥ì¥ó¥ÉºÇÁ°Àþ¡ÛÂç¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¤¬¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤Îà¿ä¤»¤ë¿·ºîá¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¹¥É¾´ë²è¡£ÆÉ¤ó¤À¤é¤¹¤°¤Ë¤ªÅ¹¤ØÇã¤¤¤ËÁö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢º£²ó¤â¤½¤ó¤Ê£µÉÊ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹‼
¥µ¥ó¥Ý¡¼¿©ÉÊ¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¸À¤¨¤ëÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥é¥¤¥Ö´¶
¡Ú¥Þ¥í¡¼¥ª¥¤¥ë·Ï¤Î½Å¸ü´¶¤ÈË§¤Ð¤·¤µ¡Û¥µ¥ó¥Ý¡¼¿©ÉÊ¡ÖÀÐÅÄ°ìÎ¶´Æ½¤¡¡Ç»¸üÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê£²£·£±±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡
¡¡ËÌ¶å½£¥é¡¼¥á¥ó²¦ºÂÁª¼ê¸¢¤ÇÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ì¾Å¹¡ÖÀÐÅÄ°ìÎ¶¡×¡£¤½¤Î´Æ½¤ºî¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÄêÈÖ¡×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ØÊü¤¿¤ì¤¿¡£ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤ÎÄÉ½¾¤òµö¤µ¤Ê¤¤ËÜ³ÊÅª¤Ê¹á¤ê¡£¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥³¥¯¤«¤éÆþ¤ê¡¢¹ü¤Î»Ý¤ß¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÇ»½Ì¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¿¼¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¸å¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¹ü¿ñ¤ò»×¤ï¤»¤ëÉôÊ¬¤¬´é¤ò½Ð¤·¡¢Í¾±¤¤Ë¤Ï¹ü¤Î´Å¤µ¤¬»Ä¤ë¡½¡£
¡¡
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ´Ëö¥¹¡¼¥×¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ç»¸ü¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÚ¤Î¹ü¿ñ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Þ¥í¡¼¥ª¥¤¥ë¡ÊÆÚ¤Î¹ü¿ñ¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¿©ÍÑÌý»é¡Ë·Ï¤Î½Å¸ü´¶¤ÈË§¤Ð¤·¤µ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¾¥µ¥ó¥Ý¡¼¿©ÉÊ¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥é¥¤¥Ö´¶¤ò¼Â¸½¡£ºòÇ¯¡¦°ìºòÇ¯¤ÈÂ³¤¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¤á¤ó¤«¤é°ìÅ¾¡¢¤³¤ì¤¾¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤é¤·¤¤¥é¡¼¥É¹á¤ë¥Õ¥é¥¤ÌÍ¤Ø¤È²óµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤òÂà²½¤È¾Ð¤¦¤Ê¤«¤ì¡£¥¹¡¼¥×¤ÎËÜ³Ê¤µ¤òÂ»¤Ê¤¦¤É¤³¤í¤«ÍÈ¤²Ìý¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¥é¡¼¥É¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ë§¤Ð¤·¤µ¤ò¥Ö¡¼¥¹¥È¤·¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î»Ä¤ê¹á¤µ¤¨¤â°¦¤ª¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡£ÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤Ë¥µ¥ó¥Ý¡¼¿©ÉÊ¤ÈÀÐÅÄ°ìÎ¶¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡Ö¸¶ÅÀ¤Ë¤·¤ÆÄºÅÀ¡×¤Î²òÅú¤ò¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÀå¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡ÚÅìÍÎ¿å»º¤¬±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÇ½ªÊ¼´ï¡Û¥»¥Ö¥ó¡½¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¡¡ÅÄÃæ¾¦Å¹¡¡¿É¥ª¥ËÇ»¸üÆÚ¹ü¡×¡Ê£²£´£¸±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡
¡¡Åìµþ¤ÎÌ¾Å¹¡ÖÇîÂ¿Ä¹ÉÍ¤é¡¼¤á¤ó¡¡ÅÄÃæ¾¦Å¹¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¥³¥é¥Ü¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëÅìÍÎ¿å»º¡£¶áÇ¯¤Ï¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÎ±·¿¤òÄê´üÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·Á¯Ì£¤ÏÇö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Î¡Ö¿É¥ª¥Ë¡×¤Ï¥Þ¥ó¥Í¥ê¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ´ºÕ¤¹¤ëÀµÅö¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÅìÍÎ¿å»º¤¬±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÇ½ªÊ¼´ï¡¢ÆÃµöÀ½Ë¡¡ÊÆÃµöÂè£·£°£¸£°£¶£µ£³¡Ë¤Î¶ËºÙ¥Õ¥é¥¤¤á¤ó¡£±ýÇ¯¤Î¶ËºÙ¤á¤ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ï¥ê¥¬¥Í¡×¤ò²áµî¤Î°äÊª¤ËÊÑ¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎºÙ¤µ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ê¿Ä¤Î»Ä¤·Êý¡¢¤½¤·¤Æ¾®µ¤Ì£¹¥¤¤»õÀÚ¤ì¤ÎÎ¾Î©¤¿¤ë¤ä¡£´Î¿´¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¤â¼ê¤òÈ´¤¤¤¿·ÁÀ×¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÇÀ®½Ï¤·¤¿ÆÚ¹ü´¶¤ä¹ü¤Ã¤Ý¤¤Í¾±¤¤â·òºß¡£¤½¤Î¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¥³¥¯¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¶¯¤á¤Î¿É¤µ¡¢¤½¤·¤ÆËþÂÅÙ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ëÂçÎÌ¤ÎÈÔÆù¤Ê¤É¡¢½¾ÍèÉÊ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÁ´¤¯Â»¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡
¡¡
¡¡¶Ë¤áÉÕ¤¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÁê¾ì¤ò°ì¾Ð¤ËÉÕ¤¹°µÅÝÅª¤Ê°Â¤µ¡£¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ë¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¤³¤Î²Á³Ê¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡¢¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÈÅìÍÎ¿å»º¤ÎÄìÎÏ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÀïØË¤ò³Ð¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ú¤â¤Ä¤ËÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤¿µÂ·î´Æ½¤¤Î°ìÇÕ¡Û¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¡¡ÇîÂ¿¤â¤ÄÆé¡¡µÂ·î´Æ½¤¡¡ÇîÂ¿¤â¤ÄÆéÉ÷¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê£²£¹£¸±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡
¡¡¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¸ÂÄê¡ÖÇîÂ¿¤â¤ÄÆé¡¡µÂ·î¡×´Æ½¤¤Î¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¡È»ö·ï¡É¤¬µ¯¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¡Ö·Ü¤À¤ó¤´¡×¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤¿»ÑÀª¤«¤é°ìÊÑ¡¢¤Ä¤¤¤Ë±ýÇ¯¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹ñ»ºÆÚ¤â¤Ä¶ñºà¡×¤òÊÖ¤êºé¤«¤»¤¿¤Î¤À¡£½Ä·¿¥Ó¥Ã¥°¤ÇÀÇ¹þ£³£²£±±ß¡¢ÀµÄ¾¤³¤ì¤Ï¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Å¤é¤¤²Á³ÊÀßÄê¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¸ýÓµ¤ì¤Ð¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£Â¾¤Î¶ñºà¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤Ì£ÉÕÆÚÄ²¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÆÎÏ¤Ë¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤Î¥¯¥»¡£¤³¤Î¡È¶ØÃÇ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¡É¤òÃ¥´Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÂÎ¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÄ´À°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºî¤ê¼ê¤Î¼¹Ç°¤ËÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë¡£
¡¡
¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸ú¤«¤»¤¿Çò¤ß¤½¥¹¡¼¥×¤È¥Õ¥é¥¤¤á¤ó¤ÎÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃÍ¾å¤²¤È¤¤¤¦Âå½þ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡Ö¤â¤Ä¡×¤ËÁ´¤Æ¤òÅÒ¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡È¿¿¤Î»Ñ¡É¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡ÖµÂ·î¡×´Æ½¤¤Î°ìÇÕ¡£»î¤µ¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÚÌÀÂÀ»Ò¤ÎÂ¸ºß¤Ï°Õ³°¤Ë¥¬¥Á¡Û¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×£±¡¥£µÇÜ¡¡¹È¤Î£Ô£È£ÅÇ»¸ü¡¡ÌÀÂÀ¥¯¥ê¡¼¥àÌ£¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê£²£µ£¶±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡
¡¡¤Ê¤¼¿·Ç¯¤ò³°¤·¤¿£±·î²¼½Ü¤Ë¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ê¤Î¤«¡£È¯Çä¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤é¤·¤ÆÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹È¤òÃ´Åö¤¹¤ëÌÀÂÀ»Ò¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¡È¥¬¥Á¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤á¤ó¤Ï¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤Îè§¤Ç»þ´Ö¤ò¸í¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥Ñ¥¹¥¿¥é¥¤¥¯¤Ê¥¹¡¼¥×¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ñÌ¯¤ÊÀâÆÀÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê´Ëö¥¹¡¼¥×¤¬Êü¤ÄµûÆùÎý¤êÀ½ÉÊÅª¤Ê¹á¤ê¤Ë°ì½Ö¤¿¤¸¤í¤¤¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢ÊÌÅº¤Î¡Ö¤Õ¤ê¤«¤±¡×¤ÇÀ¤³¦¤Ï°ìÊÑ¡£ÌÀÂÀ»Ò´¶¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Î¥Ô¥ê¿É¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¡¢¤È¤í¤ß¤Î¶¯¤¤¥¹¡¼¥×¤Ë¾è¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÀå¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡
¡¡¶ñºà¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¥¿¥Þ¥´¤¬¤Ê¤¼Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¡Å¡Å¤½¤Î¥»¥ó¥¹¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÍý²ò¤·Æñ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÀ¹¤ê¤ÎÁê¾ì¤ò²¼²ó¤ë²Á³Ê¤ò»×¤¦¤ÈÂÅÅö¤ÊÍî¤È¤·½ê¡£¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¤é¤·¤¤¡¢¶¯°ú¤ÊÎÏµ»¤¬¸÷¤ë¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤À¡£
¡¡
¡¡¡Ú¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÎÎ°è¤¬Ì¤ÃÎ¤ÎÂÎ¸³¡Û¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×£±¡¥£µÇÜ¡¡Çò¤Î£Ô£È£ÅÇ»¸ü¡¡¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥éÌ£¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê£²£µ£¶±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¡¡
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¡ÖÇò¡×¤Î¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡£¤á¤ó¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤ÏÃæ²Ú¤á¤ó¤À¤¬¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¥×¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¸åÈ¾¤«¤é¡È¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÎÎ°è¡É¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë»þ´Öº¹¤ÎÌ¯¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤ÃÎ¤ÎÂÎ¸³¤À¡£¥¹¡¼¥×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï»ÔÈÎ¤Î¥½¡¼¥¹¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿±öÌ£¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯°ú¤Ë·èÄê¤Å¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¹õ¸ÕÜ¥¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¥Ö¡¼¥¹¥È¤ò¤«¤±¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ»¸ü¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤È¡È¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤Î¤Ë¥Ñ¥¹¥¿¤Ã¤Ý¤¤¥®¥ã¥Ã¥×¡É¤Ë¤ÏÃæÆÇÀ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡¡
¡¡ÀµÄ¾¡¢¤³¤ì¤Û¤É¥Ñ¥¹¥¿¤Ë´ó¤»¤ë¤Ê¤é¡¢Æ±¼Ò¤Î¡Ö¥â¥Ã¥Á¥Ã¥Á¡×¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤Î¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¿Í¤Î»ö¾ð¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²ó¼ý¤¹¤Ù¤ÉúÀþ¤Ê¤Î¤«¡½¡£¤½¤ó¤Ê´ª¤°¤ê¤¹¤é³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤é¤·¤¤Ä©È¯Åª¤Ê°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¨É½¼¨²Á³Ê¤ÏÈ¯Çä»þ¤Î¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤è¤ê¤â°Â¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ü£¸¡ó¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£