昨年秋、３７歳の女優アナ・デ・アルマスとの短い恋愛を終えたトム・クルーズ（６３）が、かつて絶大な人気を誇ったハリウッド女優へひそかにアプローチしているとのウワサが浮上している。

米芸能ニュースサイト「レイダー・オンライン」によると、その女性とは、１９８６年の名作「トップガン」で共演して以来、長年の友人となったメグ・ライアン（６４）だという。

クルーズに近い関係者はライアンについて、「トムと同様の経歴や価値観、人生のステージを持つ女性」と表現。「ついに永遠の愛を見つけるかもしれない」と期待し、本人は「名声のプレッシャーを理解し、下心のないパートナーを見つけることを最重視している」と明かした。

ある関係者は、「２人をよく知る人たちは、トムとメグは外見だけでなく、感情面でも非常に相性が良いと感じえている」と指摘。周囲は２人がもっと一緒に過ごすせる機会を増やそうと、さりげなくデートをセッティングしているとも。

「トムとメグは長年の付き合いだからこそ、コミュニケーションはスムーズで信頼し合える。新しい相手といる時のように、わざとらしく振る舞ったり、印象づけたりする必要がない」と付け加えた。

ライアンは１９９１年に結婚した米俳優デニス・クエイドと２００１年に離婚している。

クルーズについてはデ・アルマスと破局後、次の交際相手を物色中と報じられ、候補にはシャーリーズ・セロン（５０）やアンジェリーナ・ジョリー（５０）、デミ・ムーア（６３）らの名前が挙がっていた。