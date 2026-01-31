【Nintendo Switch バレンタインセール】 開催期間：1月31日～2月28日

日本一ソフトウェアは、ニンテンドーeショップにて1月31日から2月28日まで「Nintendo Switch バレンタインセール」を開催する。

今回のセールには、前人未踏の地下迷宮を舞台にした「ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団」と「ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団」の2タイトルが登場。都市伝説をテーマにしたホラーアドベンチャー「流行り神」シリーズ3作品を1本にした「流行り神 1・2・3 パック」や、「異能×学園 RPG」の「シカトリス」などもセール価格で販売される。

「Nintendo Switch バレンタインセール」対象タイトル

開催期間：1月31日(土)～2月14日(土)まで

【ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団】

60％OFF

【流行り神 1・2・3 パック】

30％OFF

【シカトリス】

50％OFF

・「ファントム・ブレイブ 幽霊船団と消えた英雄」30％OFF

・「シーズンパス・DLC」各種 30％OFF

開催期間：2月14日(土)～2月28日(土)まで

【ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団】

50％OFF

・「魔界戦記ディスガイア７ これまでの全部入りはじめました。」25％OFF

・「ファントム・ブレイブ 幽霊船団と消えた英雄 デジタルデラックスエディション」30％OFF

※タイトルによってセール期間が異なりますのでご注意ください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

