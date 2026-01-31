これぞ、【40・50代】のトレンドヘア！？ 周りと差がつく「大人の上品ウルフ」

人とさりげなく差をつけたいなら「大人の上品ウルフ」を試してみて。今回ご紹介するのは、@rico_salonさんが提案する大人女性にぴったりなウルフヘア。レイヤーで軽やかさを演出しつつ、髪の動きやクセを活かしているのがポイントです。ウルフヘアは40・50代のトレンドとしても注目されているので、ぜひ参考にしてみて。

クセを活かした扱いやすいウルフヘア

クセを活かして仕上げたまとまり感のあるウルフヘア。ウルフ特有のメリハリのあるシルエットが旬な雰囲気です。@rico_salonさんは「ご自身のゆるりと動くクセをいかして外ハネにウルフっぽく」とコメント。扱いやすく、スタイリングがラクになりそうです。

パーマでふんわり仕上げたウルフヘア

こちらは、@rico_salonさんが「ウルフなパーマスタイル」と紹介。パーマによってふんわりとした立体感が演出されています。顔まわりに程よくレイヤーが入っていることで、フェイスラインを自然にカバーできそうです。

女性らしい印象のウルフヘア

@rico_salonさんが「ピンクでちょっとエレガントなウルフ」とコメントしているヘアスタイル。トップに丸みを持たせ、シャープになりがちなウルフヘアを女性らしく仕上げています。ピンク系のカラーを組み合わせることで、よりやさしい印象を与えられそう。

大人ならでは髪の悩みをまるっと解消

こちらは「たっぷりのハイライトにウルフなパーマ」と@rico_salonさん。ハイライトの陰影が髪に立体感を演出しています。ハイライトとパーマを組み合わせたウルフヘアは、ペタンコ髪や白髪といった大人女性ならではの悩みにも寄り添ってくれるのがポイント。若々しい仕上がりが気分をぐっと上げてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri