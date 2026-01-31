1.実はトイレが嫌い

猫にとってトイレの環境はとても大切ですが、実は多くの猫が不満を抱えながら使っていると言われています。トイレ環境が合わないと、粗相や泌尿器のトラブルにつながることもあるため注意が必要です。

もし、トイレの縁に足をかけたり、排泄後に急いで飛び出す、トイレの壁を引っ掻くといった場合は、不満のサインかもしれません。原因としては、砂の感触が好みに合わない、トイレのサイズが小さい、掃除が不十分でニオイが残っている、などが考えられます。

猫がゆったり方向転換できるサイズのトイレを用意し、好みの猫砂を入れ、少なくとも1日2回は掃除を行いましょう。また、トイレは猫が落ち着いて排泄できるように、人通りが少なく静かな場所に設置してください。

2.香水や柔軟剤などの強いニオイ

猫の嗅覚は人間よりもはるかに敏感です。そのため、人間にとって心地よい香りでも、猫には刺激が強すぎたり、不快に感じたりすることがあります。

特に注意したいのは、アロマオイルや香水、香りの強い柔軟剤です。これらには猫の体が処理できない成分が含まれていることもあり、不快感だけでなく健康への影響が出る可能性さえあります。

猫が過ごす部屋では無香料の製品を選ぶのが安心です。どうしても香りを楽しみたい場合は、猫のいない部屋だけで使用し、十分に換気するようにしましょう。

3.同居猫と相性が悪い

多頭飼育では、猫同士の相性が生活の質に大きく影響します。猫は本来単独で生活する動物のため、相性の合わない猫と同じ空間では常に緊張が続き、精神的に大きな負担がかかります。

表立った喧嘩がなくても、一方がじっと見つめて威嚇したり、通り道を塞いだりするなどの意地悪をすることがあります。立場の弱い猫は、食事やトイレを我慢したり、高い場所や物陰に隠れたりして、心身ともに疲れていることも少なくありません。

多頭飼育の場合は、食器やトイレ、ベッドを猫の頭数プラス1用意し、配置も分散させましょう。それでも同居が難しい場合は、生活スペースを完全に分けることを検討してください。

4.今は触れられたくない

飼い主さんが大好きな猫でも、常に触れられたいわけではありません。猫にはひとりで過ごす時間も必要で、気持ちを無視したスキンシップは大きなストレスになりますし、嫌われてしまう可能性さえあるのです。

特に、寝ているときに起こされたり、食事中や毛づくろい中に触られたりするのは嫌がることが多いです。また、長時間しつこく撫で続けることも、猫をイライラさせる原因になります。

猫との良好な関係を築くには、猫のペースに合わせたコミュニケーションが基本です。猫から近寄ってきたときだけ触れ、嫌がったらすぐに解放してあげましょう。

5.頻繁にやって来る来客

猫にとって、自分の縄張りに見知らぬ人が入ってくることは大きなストレスです。特に工事や修理の業者など、大きな音がする場合や扱いに慣れていない来客は、猫のパニックを引き起こす可能性があります。

多くの猫は来客中、身をひそめて静かにやり過ごしますが、頻繁に人が出入りする状態が続くと安心して過ごすことができなくなり、食欲不振や粗相、免疫力の低下を招く恐れがあります。

来客時には猫を静かな部屋に移動させ、毛布や水、トイレなどを用意して一時的な避難場所を確保してあげましょう。

まとめ

室内飼育の猫にとっては、家の中の環境がすべてです。不快な状況から逃げられない分、飼い主さんが少しのサインに気づき、環境を整えることが大切です。

例えば、こまめなトイレ掃除、ニオイへの配慮、同居猫との距離感、触れ合い方、静かな環境を意識することで、猫は安心して過ごせます。

また、普段と違う行動や不機嫌そうな様子が見えたときは、猫が我慢しているサインかもしれません。原因を特定し、生活環境を整えてあげることが大切です。

(獣医師監修：葛野宗)