「つぶつぶコーンたっぷり♡」「ほっとする味」【ミスド】冬に食べたい！「あったかパイ」

差し入れや手土産にも重宝する甘～いドーナツが人気の【ミスタードーナツ】ですが、軽めの食事・おやつにもぴったりな「あったかパイ」があるのをご存じですか？ 今回は、この冬食べほしい「食事系パイ」と「冬限定ドーナツ」をピックアップ。マニアおすすめの商品をご紹介するので参考にしてみてください。

甘さがポイント「コーンクリームパイ」

ミスドマニアの@megumiko_maniaさんが「やさしい甘さ」「つぶつぶコーンもたっぷり」と絶賛するこちらは「つぶつぶコーンクリームパイ」。何層にも重なったパイ生地の中に、つぶつぶ食感が楽しめるコーンクリームがはいっています。「まるであったかいコーンポタージュみたい」とのことなので、お子さんもおいしく食べられそう。テイクアウト価格は、\259（税込）です。

ほっこりやさしいおいしさ「きのことチキンのパイ」

朝ごはんやランチなどサッと軽めに食べたいというときにおすすめなのが、こちらの「きのことチキンのクリームシチューパイ」です。サクサクのパイ生地の中には、「きのこの香りがふわっと広がる」クリームシチューが入っています。チキンを合わせているので、満足度が高そう。「寒い日に食べたくなる、ほっとする味」と絶賛されています。テイクアウト価格は\259（税込）です。

子どもも大人も好きなやつ「ラザニア風パイ」

こちらの「ミートソースのラザニア風パイ」は、サクサクのパイ生地に完熟トマトのミートソース・クリーミーなホワイトソースを合わせたぜいたくパイ。マカロニも入っているため、よりラザニアのような味わい・食感が楽しめそうです。ミートソースは「しっかりめ」とのことなので、食事代わりにもおすすめ。ワンハンドで食べられるのもうれしいポイントです。テイクアウト価格は\259（税込）です。

冬だけの味「ポン・デ・リング × チョコ」

あったかパイと合わせてチェックしてほしいのが、期間限定で販売されている「ポン・デ・ダブルショコラ」です。もちもち食感のショコラ生地をチョコレートでコーティング。シンプルな組み合わせで。チョコのおいしさをしっかりと感じられそうです。公式サイトによると、ショコラ生地は「ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味」が隠し味になっているそう。チョコ好きは試してみる価値ありです。テイクアウト価格は\194（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A