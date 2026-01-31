金価格3万円時代の日本株戦略: 有望セクターと銘柄選定の鉄則

■1. 「金1g＝3万円」到達の背景と現在の立ち位置

2026年1月、国内金店頭価格は1g＝3万円の大台を突破した。2025年秋に2万円台に乗せてからわずか数カ月での急騰は、世界的なインフレ高止まりに加え、米ドルと、日本国内の構造的な円安が重なった「ダブル・ブースト」によるものだ。

かつて金は「ドル安局面で買われる」逆相関が基本であったが、現在は地政学リスクや各国中央銀行による継続的な金買いが下支えとなり、実質金利が高い局面でも売られにくい「強気相場」へ変質している。

■2. 金高騰が日本株に波及するメカニズム

円建て金価格の上昇は、関連企業の業績に以下の3ルートで影響を与えている。

・棚卸資産の評価益: 安く仕入れた在庫が値上がりし、一時的に利益を押し上げる。 ・マージンの拡大: スクラップ回収やリセールにおいて、販売価格の上昇が仕入れコストの上昇を上回る。 ・権益価値の増大: 自社鉱山を持つ企業において、掘り出す金の価値がダイレクトに向上する。

■3. 有望セクター別・注目銘柄のポイント

（1） 非鉄総合・製錬：川上からの恩恵 自社鉱山や精錬設備を持つ企業は、市況上昇の恩恵を最もダイレクトに受ける。

・住友金属鉱山 （5713）: 菱刈鉱山という高品位の金鉱山を保有。「資源×製錬×材料」の垂直統合モデルが強み。 ・DOWAホールディングス （5714）: 廃棄物からの貴金属回収（リサイクル）と精錬に強み。

（2）貴金属リサイクル・リユース：循環型モデル 相場高騰により「売りたい」需要が激増し、取扱高が膨らむ。

・AREホールディングス （5857）: 北米の精錬拠点を強化。都市鉱山からの回収効率に定評。 ・コメ兵ホールディングス （2780）: 買取専門店の活況により、在庫回転率が向上。ただし、相場反転時の在庫評価損には注意が必要。

（3）専門商社・トレーディング

・松田産業 （7456）: 貴金属リサイクルと食品の二本柱。貴金属相場の変動を巧みに利益へ変えるスキームを持つ。

■4. 投資家が注意すべき「3つの落とし穴」

・在庫評価損の「逆回転」: 価格下落局面では、過去の評価益がそのまま損失（逆回転）となって利益を圧迫する。ピーク時での飛び乗りは禁物である。

・税務上の注意点: 金ETF: NISA枠を活用すれば非課税、特定口座なら20.315%の分離課税である。 金現物: 「譲渡所得」扱い。5年超の保有で課税対象額が半分になるが、投資用の金地金は「生活用動産」の非課税枠（30万円以下）には原則該当しない点に注意が必要である。

・為替の反転リスク: ドル建て価格が維持されても、円高に振れれば国内価格は下落する。日米の金利差動向は常にチェックが必要である。

■5. まとめ：ポートフォリオの「保険」として

金関連株は、株式市場全体が軟調な局面で逆行高する「ヘッジ資産」の側面を持つ。資産全体の5〜10%を目安に、個別株の「稼ぐ力」とETFの「価格連動性」を組み合わせるのが賢明である。