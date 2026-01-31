ナオト・インティライミさんが緊急出場

1月31日、柏レイソルとジェフユナイテッド市原・千葉が対戦する恒例のちばぎんカップは、今年で30回目を迎えた。

その前座イベントとして両クラブOBによる「レジェンドマッチ」が行われ、往年のレジェンドたちがピッチでプレー。特別ゲストとして登場した歌手のナオト・インティライミさんも緊急出場。試合終盤には勝ち越しゴールも決めた。

ナオト・インティライミさんは小学生の頃、野田市の選抜チームとして初めて日立台のピッチでプレー。学生時代には柏のジュニアユースに所属し、3年間プレーした過去を持つ。「思い入れのあるチーム」のユニフォームを着用し、前半途中からピッチに立った。

出場前にはピッチサイドで、当時の柏について振り返った。柏の街としての一体感や、Jリーグ発足時の思い出などを感慨深く語った。

「まず柏の街全体が、日立時代から柏レイソルになって、本当に一つになっていったなと。Jリーグ発足時、レイソルはJFLからJリーグに上がれなくて。ようやく僕が中学3年の時に練習に行って、昇格したという報告を受けて。まさにここで、Jリーグに柏レイソルが上がった瞬間を皆様と共にしていました」

両チームのサポーターからは温かい拍手が送られ、ナオト・インティライミさんは実際にレジェンドたちとともにプレーし、左ウイングへ。「頑張って走り回りたいと思います」。黄色のスパイクを履き、試合終盤に勝ち越しゴールを決めて会場を沸かせた。（FOOTBALL ZONE編集部）