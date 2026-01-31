歌手の和田アキ子（75）が31日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。自身の体調の現状について明かした。

2週連続で喉の不調が出ていた和田。この日は「今週はおかげさまで。まだちょっと鼻声は残ってますけども、声を出すつらさは全然ないですね」と回復を報告。

「オープニングから汚いですけど、別に鼻水も出ないし、かんでも。それで素人判断ですけど、メイクさんとかスタイリストさんとかマネージャーとか曰く“ひょっとして花粉じゃないか？”と。花粉って聞いた時“えー！？ 毎年こんな2週間ぐらい鼻詰まっちゃうの？”っていう嫌さと、あと副鼻腔炎かもわからない。だから月曜日、ちょっと耳鼻咽喉科行って、診てもらいます」と明かした。

これまでの症状を振り返り、「熱も一回も上がらないし。で、最初はちょっとせきしたりしたんですけど。最初にこの番組で3週間前はもう“えぇ〜”みたいな声、絞って出さなきゃいけなかった。2週目は鼻声でした。もう鼻が詰まっている感じで。で、3週目ですけど、今朝起きた時も“あ、あ、あ、あー！ あー！ お、いいんじゃない？”って言いながら来ましたから」と思わず発声練習をしてしまうほど、声は回復したと喜んだ。