麻雀中継の技術はどんどん進歩する。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月30日の第1試合でKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）が東3局3本場に、6面待ち、かつ山に残り11枚というテンパイにたどり着くと、中継映像では多すぎる待ち牌をスクロールしながら表示され、視聴者から「こんな演出あるんだｗ」「くるくる回ってて草」と反響を得た。

【映像】同時は5枚まで！6枚目を見せるためにスクロールする“待ち牌表示”

珍しい演出は、なかなかお目にかかれないテンパイによって実現された。東3局3本場、堀は4巡目でテンパイ。この時の形はマンズが五・六・七万で面子が完成、ピンズが1・2・3・4・5・6・7・8・8・8筒。待ちとしては1・3・4・6・7・9筒という6面待ちで、しかも山にはまだ序盤ということもあり11枚も残っていた。

この時、ABEMAの中継映像では、AIによる待ち牌表示がされたが、同時に出せるのは5枚まで。するとしばらく1・3・4・6・7筒まで見せた後、スクロールして9筒もあることを告知した。これに視聴者は「スクロールえぐい」「入りきらないｗ」「待ちがくるくるしてる」「スクロールした！！」と大盛り上がりになった。

しかしこの6面待ち・11枚残りは、次々と脇にアガリ牌が流れ堀はツモれずに流局。驚きの結末に「さすがに恐怖映像」「マジかよ」「これは台ひっくり返したいな」と、騒然となっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

