つるの剛士、18歳次女の絵画の才能にネット驚がく「感性がすごすぎ」「若き才能」 次女の作品を披露
5児の父でタレントのつるの剛士（50）が30日、自身のインスタグラムを更新。次女・おとさん（18）が描いた、“才能”あふれる作品を披露した。
【写真】「感性がすごすぎ」つるの剛士が公開した“才能あふれる”次女の絵画作品
つるのは「次女が描く絵が毎回規格外で好き」とつづり、次女の作品をアップ。独特の世界観で表現されたモノクロの鉛筆画を披露した。
この投稿には、「上手過ぎる」「才能が凄すぎる」「感性がパパに似てるのかな？」「つるの家は、みなさん素晴らしい才能の持ち主」「感性がすごすぎます！ 若き才能ですね」など、称賛の声が寄せられている。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生している。
