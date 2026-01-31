爆笑問題らが所属する芸能事務所「タイタン」のスペシャル公演「タイタンライブ 30周年記念公演〜タイタンシネマライブも100回記念！〜」に明石家さんま（70）がスペシャルゲストとして出演することが31日、発表された。

2月6、7日に東京・渋谷のLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）で開催。さんまは6日、千原兄弟、ナイツも7日にゲスト出演することが発表された。

6日の出演者は、他にタイタン所属では爆笑問題、ウエストランド、キュウ、シティホテル3号室、まんじゅう大帝国、春とヒコーキ。ゲストにとろサーモン、エレキコミック、流れ星☆、バイきんぐが出演する。

7日は、タイタン所蔵では爆笑問題、ウエストランド、脳みそ夫、ネコニスズ。企画コーナーでウエストランド（MC)、キュウ、シティホテル3号室、ネコニスズ、脳みそ夫、XXCLUB、松尾アトム派出所、あさひ、マンジュウダイ帝国、春とヒコーキ、瞬間メタルが出演。ゲストに東京03、ラブレターズ、ゲストに錦鯉、松村邦洋、千原兄弟、ナイツ、パックンマックン、パペットマペット、BOOMER＆プリンプリンが出演する。

タイタンライブは1996年（平8）2月にスタート。2カ月に1度のペースで2月6、7日で30周年、179回目、180回目となる。

両日とも全国26館の映画館で「爆笑問題withタイタンシネマライブ99回＆100回記念2Days」として生中継される。当日券は各劇場HP、TOHOシネマズインターネットチケット販売“vit”で発売中。