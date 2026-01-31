愛情あふれるサプライズの一部始終が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で388万5000回再生を突破し、「優しさがにじみ出てる」「ニヤけが止まりません」「こういうドッキリ好き」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：寝起きの息子に『内緒で飼った子犬』を見せた結果→想像以上のリアクション】

寝起きの息子にサプライズ！！

Instagramアカウント「a.nagayama927」の投稿主であるママさんは、『らん』ちゃんというトイプードルと暮らしています。一人暮らしをしている息子さんがママさんのお家に帰省していた時のこと。ママさんは、ある「サプライズ」をしかけました。

寝室に行くと、まだ寝ている様子だったという息子さん。その枕元にそっと置いたのは…。なんと、トイプードルの子犬さん！！実は、2頭目として『うる』ちゃんというわんこを迎えたばかりだったのだそう。息子さんは、うるちゃんの存在をまだ知らなかったのだといいます。

目を開けた息子さんは、うるちゃんを見て「小さい！！」とびっくり！！犬種が同じだったため、らんちゃんだと勘違いしたのでした。

優しさあふれるリアクション

しかし、息子さんは、うるちゃんを手で優しく包んでいたといいます。状況は理解できないものの、小さなわんこを守らないと…という本能が働いたのかもしれません。咄嗟に手でガードしようとする仕草から、わんこへの優しさが伝わります…。

それから、しばらくは「え！？え！？」と混乱していたという息子さん。ママのサプライズは大成功に終わりました。うるちゃんとの初対面は衝撃的なものになりましたが、この様子ならたくさん可愛がってくれそうですね♡

この投稿には「仲のいいご家族ですね」「ほっこり気分になりました」「何度見ても笑顔が出ます」などの温かなコメントが寄せられています。

おてんばなうるちゃん♪

うるちゃんは、とってもお転婆な性格のわんこなのだとか。家族になって3週間後には、家の中を縦横無尽に駆け回っていたそうです。

階段を勢いよく登ったり、ソファーの下で遊んだり…。なぜか洗濯カゴを気に入っており、隙を見てはジャンプして入り込んでいるといいます。

先住犬のらんちゃんは大人しいわんこのため、うるちゃんのパワーに驚くばかりの日々を送っているとか。これからも、うるちゃんの成長から目が離せません！！

らんちゃん＆うるちゃんの微笑ましい日常はInstagramアカウント「a.nagayama927」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「a.nagayama927」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。