亡き父の仏壇が置かれた部屋で、ワンコが普段とは違う様子を見せたそうです。仏壇の前に座り込み、静かに視線を動かし続けるその不思議な光景が話題となりました。

投稿は記事執筆時点で47万再生を突破。「お話してるね」「泣きました」とのコメントが寄せられています。

【動画：ある日、亡くなった父の仏壇の前から動かなくなった犬…涙溢れる『まさかの光景』】

仏壇の前で座り込むボンちゃん

TikTokアカウント「vivibonbon」に投稿されたのは、トイプードルの「ボン」ちゃんの不思議なお姿。この日、亡きお父様の仏壇が置かれた部屋で、ボンちゃんは仏壇の前に座り込み、背筋を伸ばしたままじっとしていたといいます。

その場を包む静けさの中で、ボンちゃんの意識はしっかりと仏壇に向けられているように感じられたとか。静まり返った室内で、ボンちゃんと仏壇だけが向き合う時間が、ゆっくりと流れていたようです。

不思議な視線

しばらくするとボンちゃんは視線を動かしながら、何かを確認しているかのような仕草を見せたそう。少し高い位置や、何もない空間へと目を向ける様子は、まるでそこに“動く存在”があるかのようにも見えたといいます。

そのうち、体を揺らしたりと、まるで何かにじゃれているような動きも見られたとか。ゆっくりと動く目線と、小さく揺れるしっぽ。その反応は警戒というより、どこか親しみを感じさせるものに見えるため、見守っていた飼い主さんの胸にも伝わる何かがあったようです。

静かに語る背中

やがてボンちゃんは、後ろ足で静かに立ち上がり、仏壇の前でひと呼吸置くように佇んでいたとか。その後は再びお座りをし、落ち着いた様子で仏壇に向き直っていたといいます。先ほどまでの動きがすっと収まり、静かな時間が訪れたそう。

仏壇の前に座り続けるボンちゃんの後ろ姿は、語らずとも多くを物語っているようでした。その佇まいは、言葉では説明できない何かを感じさせ、不思議な余韻とともに、多くの人の胸をそっと温める光景だったのでした。

投稿には「ほんとに健気で、、何でもよくわかってる。。」「沢山お話してるんでしょうね」「確実にお父様来てるね！！」「何か…ジワ～と熱いものが流れるな」などのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「vivibonbon」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。