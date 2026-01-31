乃木坂46賀喜遥香、“乃木坂らしさ”を感じる新曲『My respect』の歌詞に感動「嬉しかったんですよ」

1月29日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46・賀喜遥香が、1月14日に発売されたアルバム『My respect』のタイトル曲について語った。

放送内で、リスナーから送られた、アルバムタイトル曲『My respect』についての感想メッセージを読み上げた賀喜は、「私たちも初めて聴いた時、感動したっていうか」とコメント。

続けて、「“乃木坂らしさ”って、今までぼやっとしてた。“どういうことだ？”って聞かれたら、ロングスカートが特徴的なんだろうなとか、お上品なお姉さんみたいな。私は乃木坂に対してイメージがあったけど」とコメント。

そして、「乃木坂の中に入ってみて、そういうリスペクトの気持ちっていうか、メンバーに対してとか、周りの方へのリスペクトの気持ちをすごく持つっていうことが、乃木坂らしさを生んでるんじゃないかななんて、この歌詞を聴いて思えたというか」と、楽曲を通して感じた思いについてトーク。

また、「私も、やっぱり乃木坂がすごく好きで入ってきたので」「そういう気持ちを全部歌詞にしてくださっていたというか。だからね、嬉しかったんですよね」「“ここに居ていいんだ”って私も思えたから」と語っていた。