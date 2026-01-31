大韓航空、福岡〜ソウル/仁川線で臨時便 2月12日から
大韓航空は、福岡〜ソウル/仁川線で臨時便を運航する。
KE8795/8796便を、2月12日から28日にかけて1日1往復、3月1日から25日まで火・水・日曜の週3往復増便する。機材はボーイング737-8型機もしくはボーイング737-900ER型機、エアバスA321neoを使用する。
これにより期間中、1日4往復を運航することになる。■ダイヤ
KE788 福岡（10：30）〜ソウル/仁川（12：00）
KE792 福岡（13：45）〜ソウル/仁川（15：10）
KE8796 福岡（18：35）〜ソウル/仁川（20：05）／毎日（2月12日〜28日）
KE8796 福岡（16：30）〜ソウル/仁川（18：10）／火・水・日（3月1日〜25日）
KE782 福岡（21：05）〜ソウル/仁川（22：35）
KE787 ソウル/仁川（07：50）〜福岡（09：20）
KE791 ソウル/仁川（10：50）〜福岡（12：30）
KE8795 ソウル/仁川（15：30）〜福岡（17：10）／毎日（2月12日〜28日）
KE8795 ソウル/仁川（12：50）〜福岡（14：30）／火・水・日（3月1日〜25日）
KE781 ソウル/仁川（18：40）〜福岡（20：05）