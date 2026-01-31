大韓航空は、福岡〜ソウル/仁川線で臨時便を運航する。

KE8795/8796便を、2月12日から28日にかけて1日1往復、3月1日から25日まで火・水・日曜の週3往復増便する。機材はボーイング737-8型機もしくはボーイング737-900ER型機、エアバスA321neoを使用する。

これにより期間中、1日4往復を運航することになる。

■ダイヤ

KE788　福岡（10：30）〜ソウル/仁川（12：00）

KE792　福岡（13：45）〜ソウル/仁川（15：10）

KE8796　福岡（18：35）〜ソウル/仁川（20：05）／毎日（2月12日〜28日）

KE8796　福岡（16：30）〜ソウル/仁川（18：10）／火・水・日（3月1日〜25日）

KE782　福岡（21：05）〜ソウル/仁川（22：35）

KE787　ソウル/仁川（07：50）〜福岡（09：20）

KE791　ソウル/仁川（10：50）〜福岡（12：30）

KE8795　ソウル/仁川（15：30）〜福岡（17：10）／毎日（2月12日〜28日）

KE8795　ソウル/仁川（12：50）〜福岡（14：30）／火・水・日（3月1日〜25日）

KE781　ソウル/仁川（18：40）〜福岡（20：05）