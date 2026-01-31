ド軍先発陣への“衝撃の本音” 編成本部長が言及…佐々木朗希に「これ以上ないほど期待している」
ドジャースの編成本部長が先発陣について言及した(C)Getty Images
ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長がチームの戦力について言及し、投手陣についての自信を口にした。
米メディア『ClutchPoints』は「ドジャースの編成本部長、チームの先発投手陣について衝撃の本音を語る」と題した記事を掲載した。
同メディアは「ドジャースは常に勝ち続けているが、チームが行った補強と現在の戦力の充実ぶりを考えれば、今季もその勢いが変わることはなさそうだ」と伝え、フリードマン編成本部長は「私がこれまで関わってきた中で最高の先発ローテーションだ」とまで断言し、投手陣の顔ぶれを絶賛した。
ドジャースの先発陣は、大谷翔平、山本由伸、タイラー・グラスノー、ブレーク・スネル、そして佐々木朗希という面々で構成され、エメ・シーハン、ギャビン・ストーン、リバー・ライアンの若手3人も控えている状況だ。
同編成本部長は「オフシーズンに入り、現状の評価や補強ポイントの検討を進める中で、この投手陣がいかに特別な集団であるかという実感が、確信へと変わった」とし、「これを当たり前のことだと思ってはいけない。これほどの陣容を再現するのは、決して一般的でも容易なことでもないのだから」と述べたという。
さらに、昨年のポストシーズンではリリーフとして活躍した佐々木は、今季から最強先発陣の一角を担う予定だが「我々はロウキに対して長期的なスパンで考えている」とした上で、「彼の能力については、これ以上ないほど期待している。彼は極めて才能豊かな投手であり、うまく噛み合うまでには、時として少し時間が必要なものだ」と語ったという。
佐々木がメジャー2年目で先発として進化した姿を見せられるか。球団の底知れぬ期待に応えられるか、注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]