「頭はクリアなのに、自分の手や足がどこにあるのかわからない。まるで頭しか残ってないような感覚だったんです」。天理大学アメフト部に入部し、初の公式戦を闘っている最中、脊髄を損傷し、首から下の動きと感覚を失った中村珍晴（たかはる）さん。「二度と歩くことはできない」と医師から宣告を受け、絶望の淵に立たされた状況を救ってくれたのは4歳上の兄の「仕事を辞めて理学療法士になる。少しでも力になりたい」という、予想もしなかった言葉でした。

【写真】「あどけない表情が胸に迫る」19歳で首から下が動かなくなった当時の中村さん ほか（5枚目/全14枚）

足を前に出した瞬間、雷に打たれたような衝撃が

── 中村さんは19歳のとき、アメリカンフットボールの試合中、相手選手と衝突した事故がきっかけで車いすになったそうですね。事故当時はどのような状況だったのですか。

アメフト部時代。左から3番目、上下白のユニフォーム姿が中村さん

中村さん：奈良県にある天理大学のアメフト部に入部し、9月に初の公式戦に出場したときのことです。前半戦を終えた段階でチームが負けていて、後半戦で何とか挽回しようと意気込んでいました。後半5分に相手選手が思いきり僕に向かって走ってきたので、しっかりブロックしようと足を前に出した次の瞬間に、身体に雷が落ちたような衝撃が走ったんです。周りの光景がスローモーションで流れながら仰向けに倒れ、夏のきれいな青空を見たのを今でも鮮明に覚えています。

プレーが続いていたので試合に戻ろうとしたところ、首から下がまったく動かないことに気づきました。実はそのとき、頸椎を骨折して、折れた骨が脊髄を傷つけてしまっていたんです。一瞬で感覚が失われてしまったためか、痛みはまったく感じませんでした。意識もはっきりあって頭はクリアな状態なのに、首から下の感覚がなくて、身体が地面に触れているのもわからず、自分の手や足が今どこにあるのかがわからない。もう頭しか残ってないような感覚だったんです。

── 試合中ということでドクターがかけ寄り、すぐに病院に搬送されて7時間に及ぶ手術を受けたそうですね。

中村さん：事故が起きたのは12時半くらいだったのですが、救急車で病院に搬送されて、手術室に入ったのは17時ぐらいでした。その日は日曜日で、病院の先生方はほとんど出払っている状態だったんです。でも、整形外科の脊髄損傷を専門にされている先生が、学会発表をする準備でたまたま病院にいたらしくて。首の骨を治す手術をすぐに受けることができました。先生がいらっしゃらなかったら、おそらく手術は翌日以降になっていたと思います。

さらに運がよかったのが、偶然にも両親が近くにいたこと。両親は実家のある山口県に住んでいたんですけど、その日は夫婦で試合のあった兵庫県にたまたま旅行に来ていて。当時、僕は未成年で、親の同意がないと基本的には手術が受けられなかったんです。すぐに病院に来てもらえたのも不幸中の幸いでした。

脊髄を損傷した場合、なるべく早く手術をしないと麻痺がどんどんひどくなっていくので、最速で手術を受けられたのは、かなり運がよかったと思います。

久々の入浴で今までの自分が崩れていくような感覚に

── 手術した直後は、どんな気持ちで過ごしていましたか。

中村さん：手術の翌日、先生から「手術は成功したよ」と言われたので、「また立って歩けるんだな。2週間後の次の試合に向けて治さないと」と思っていました。なのに、1週間たっても身体の状態はまったく戻らない。それで、少しずつ違和感を抱き始めたんです。

── 手術から10日後に、先生から「君はもう二度と歩くことはできません。これからの人生、寝たきりの生活を覚悟してください」と宣告されたと…。かなり衝撃的だったのではないでしょうか。

中村さん：当時は、「そうは言っても、リハビリすればなんとかなるんでしょう？」と楽観的に考えていました。今思うと現実を否定することで、自分の心の状態を保っていたという面はあったと思います。

自分の障害をリアルに実感したのは、入院して1か月たったころ、初めて手術後に入浴したときでした。それまでずっとベッドに寝たきりで、自分の身体を見ることはなかったんですが、看護師さんたちに特殊なベッドに移してもらって、寝たままの状態で入浴したんです。1か月ぶりのお風呂だから気持ちいいだろうなと思っていたら、ジャバジャバと浴槽にお湯が入っている音はするのに、お湯の温かさが全然わからないし、お湯につかっている感覚すらない。これがショックで。さらに、入浴後に看護師さんが上半身を起こしてくれたときに自分の脚が目に入ったんですが、スポーツをやっていて太かった脚が、ガリガリに痩せて骨と皮だけになってるのを直視することになり。その瞬間に、身体を動かすことに誇りを感じていた今までの自分が崩れていく感覚がありました。同時に、あぁ自分は障害を負ったんだと強く実感しましたね。

そこから一気に心の状態が不安定になっていくとともに、体調もどんどん悪くなっていって。毎日熱が出て、食事がとれない状態が続きました。結果的にMRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）という菌に院内感染してしまい、重度の肺炎で右の肺の3分の2ぐらいが痰で詰まった状態になり、集中治療室に運ばれて。当時は息ができなくて、本当に死ぬかもしれないと思うくらい、つらかったです。

──「自分の人生終わった」と感じていたそうですが、どういう苦しみや不安があったのでしょうか。

中村さん：振り返ると、比較から生まれる苦しみが強かったです。毎日のように友人たちがお見舞いに来てくれたので、ワイワイ話しているときは元に戻れたような気がしてすごく楽しいんですけど、みんなが帰った後、ひとりの病室でシンとした静けさを感じたとたん現実に引き戻されて。健常者として生活していた事故前の自分と今の自分を比較してしまうし、楽しそうに大学生活を送っている同級生とも比較して、話を聞くのがしんどいときも。友達がキャンパスライフを楽しんでいるのに、かたや僕は自分でTシャツも着替えられないし、食事もひとりでは食べられず、ただ天井を見つめているだけ。「なんで自分がこんな思いをしなきゃいけないんだろう」と苦しみました。

もどかしい気持ちを母にだけぶつけて泣いた

── そういう苦しい気持ちは誰かにお話しされていましたか？

中村さん：それが、昔から人に弱みを見せるのが苦手な性格だったので、誰にも話すことはありませんでした。むしろ、お見舞いに来てくれた友達のほうが真っ青な顔をしていたりするので、「大丈夫だから」と無理に明るくふるまっていたんですね。でもやっぱり、もどかしい気持ちが強くて、母親にだけはきつく当たってしまっていました。中学生の反抗期みたいな感じで、やってくれようとしたことに対して「そんなのいいから」とはねのけたりして。そういうときも母は僕の前で気丈に振る舞っていましたが、のちに「あのとき、本当はつらかった」と話していました。

中村さんの結婚式にて、お母さんとのツーショット

── 中村さんの前ではお母さんもつらい顔を見せなかったんですね。

中村さん：そうですね。でも、一度だけ母と言い合いになったことがあって。入院して3か月後のクリスマスイブ、午後から友達がケーキを持ってお見舞いに来てくれる予定だったんです。その日は日曜日でリハビリがなかったので、午前中は母が僕の足のストレッチをしてくれていたんですが、母は今ひとつうまくできない。専門家じゃないからうまくいかないのは当然なのに、「やり方が違う」と当たってしまった。そんな些細なことから言い合いになったとき、母に向かってポロっと「こんな自分は嫌だ、もう死にたい」と言ってしまって…。それが唯一、つらかった気持ちを吐き出した瞬間でした。それからしばらく、母とふたりで泣いていたことを覚えています。でも、本音を口に出せたことですっきりしたのか、その後は僕も母も気持ちが軽くなったんですよね。

── そうなんですね…。お兄さんからかけられた言葉も、前を向くきっかけになったそうですね。

中村さん：はい。僕には4歳上の兄がいて、当時は愛知県の会社で働いていました。兄はすごくやさしい性格で、男兄弟ですがケンカをしたこともありませんでした。就職して家を出た兄とは4年くらい会っていなかったのですが、入院してからは毎週のようにお見舞いに来てくれて。母との一件があった少し後くらいに、お見舞いに来た兄から「仕事を辞めて理学療法士になろうと思う。ハル（中村さんの愛称）の苦しみやつらさをすべて理解することは無理やけど、少しでもいいから力になりたいんよね」と言われたんです。突然のことで最初は驚くばかりでしたが、投げやりだった気持ちが徐々に変わっていったんです。

当時、僕は事故に遭って全部失ったと思ってたんです。二度と歩けず、このまま寝たきりになるかもしれないと言われて、青春も失って…未来は真っ暗だと思っていました。そんななかでも支えてくれる人がたくさんいることをあらためて実感したんです。兄は自分の安定した生活も仕事も捨てて、弟のために動こうとしてくれている。それだけの思いを受けたら、このままじゃダメだって思いました。当時、身体はほとんど動かなかったし、院内感染から回復したばかりで体力も全然なかったけれど、ここから少しでも回復する努力をしなきゃって気持ちが芽生えて。真剣にリハビリに取り組むようになりました。

兄はそのあと本当に仕事を辞めて、僕のリハビリと介護を手伝いながら専門学校に通い、現在は理学療法士として病院で働いています。もし自分が逆の立場でもここまでできない気がします。そんな兄を心から尊敬しています。

…

退院後は実家に戻り、家族のサポートを受けながら丸2年間リハビリに取り組んだ中村さん。なかなか回復できず引きこもりがちになっていたとき、地元の友人の誘いで成人式に参加します。これが大きな転機となり、大学への復学が実現、再びアメフト部にもかかわるように。自分のできることを模索するなかで、チームの頭脳としての役割を担うようになり、4年間ヘッドコーチを務めました。

取材・文：小新井知子 写真：中村珍晴