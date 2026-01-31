【ワシントン＝坂本幸信】米国のトランプ大統領は３０日、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長に指名すると発表したケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事と、利下げについて「話し合う」と述べた。

ホワイトハウスで記者団の質問に答えた。ウォーシュ氏は利下げに前向きとみられているものの、金融緩和に消極的な「タカ派」的な側面も注目を集めている。トランプ氏が望むような積極的な金融緩和を主導するのかどうかは見通せない。

トランプ氏はウォーシュ氏について「彼が利下げを望んでいるのは確かだ」とも話した。利下げを約束したのかとの問いには、「彼をずっと見てきたし、彼にその質問はしたくない」と語った。

ウォーシュ氏は昨年、米ＦＯＸビジネスのインタビューで「ＦＲＢは大幅に金利を引き下げることができるはずだ」と強調した。

ただ、ＦＲＢ議長の候補者とされた４人の中では、タカ派寄りの発言も多い。中央銀行が国債などの購入を通じて市場に資金供給する金融緩和には消極的だ。同じインタビューでは、国債購入などで膨らんだバランスシートを「縮小すべき」だと述べた。

２００６年から務めたＦＲＢ理事時代には、金融引き締めを支持するなどしていた。トランプ氏はウォーシュ氏のタカ派な側面について「彼はまた同じことを望むだろう。私も利上げが必要だと考えた時期はある。ただ、彼は優秀だ」と語った。

ウォーシュ氏は５月のパウエル議長の任期終了後、議長職に就くことが想定される。米議会上院銀行委員会のトム・ティリス氏（共和党）は３０日にＳＮＳで、パウエル氏を巡る刑事捜査の問題が解決しない限り、人事案に反対すると改めて表明した。

ＦＲＢが金融政策を議論する連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は、１２人の委員の多数決で意思決定する。現状では早期の利下げに慎重な委員が多いとされる。