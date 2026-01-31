「しょこたんのご主人初公開!?」中川翔子、夫婦と双子を比較した“激似”写真に反響「本当そっくり」「イケメンだなぁ」
タレントの中川翔子が30日、自身のインスタグラムを更新。昨年9月に誕生した双子の写真と、自身と夫の幼少期の写真を並べた“比較写真”を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「2人ともイケメンだなぁ」中川翔子の夫＆長男を比較した“激似”ショット ※2枚目
中川は「ふたご無事4か月になりました！おめでとう!!この一か月は、あっという間だあ！」と双子の成長を祝福し、「双子は二卵性でふたりは全然似てないけど わたしと弟くんが激似で パパとお兄ちゃんが激似」と、比較写真を披露している。
まず、中川の幼少期と次男を比べて「そっくりだった」とコメント。続いて、夫の幼少期と長男については「双子みたいに激似だった！」「とくにパパとお兄ちゃんがりんかく眉毛目鼻口髪全て、むしろ一卵性レベルに激似だったのが発覚！」と、同じ色の服を着たそっくりな比較写真に、驚きを隠せない様子を見せた。
両親それぞれに似た双子に「遺伝子面白い きれいにパパママでわかれた二卵性、だけどお兄ちゃんはママ好き 弟はパパ好き 似てないほうがそれぞれの担当になったのがまた面白い！ややこしや！」とつづり、日々の育児を楽しんでいる様子がうかがえる。
愛らしい写真の公開に「可愛いく大きくなりましたね」「しょこたんのご主人初公開!?双子でそれぞれどっちにも似てるなんて最高ですね」「めちゃそっくりですね」「本当そっくり すごい可愛い」「2人ともイケメンだなぁ」などと、反響が集まっていた。
【写真】「2人ともイケメンだなぁ」中川翔子の夫＆長男を比較した“激似”ショット ※2枚目
中川は「ふたご無事4か月になりました！おめでとう!!この一か月は、あっという間だあ！」と双子の成長を祝福し、「双子は二卵性でふたりは全然似てないけど わたしと弟くんが激似で パパとお兄ちゃんが激似」と、比較写真を披露している。
両親それぞれに似た双子に「遺伝子面白い きれいにパパママでわかれた二卵性、だけどお兄ちゃんはママ好き 弟はパパ好き 似てないほうがそれぞれの担当になったのがまた面白い！ややこしや！」とつづり、日々の育児を楽しんでいる様子がうかがえる。
愛らしい写真の公開に「可愛いく大きくなりましたね」「しょこたんのご主人初公開!?双子でそれぞれどっちにも似てるなんて最高ですね」「めちゃそっくりですね」「本当そっくり すごい可愛い」「2人ともイケメンだなぁ」などと、反響が集まっていた。