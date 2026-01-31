お笑いコンビ、ナイツ土屋伸之（47）が31日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。アシスタントの同局出水麻衣アナウンサーにクレームをつけた。

オープニングで土屋が出演する今春公開の映画「ザッケン！」の話題に。高校の「雑草研究部」を舞台にした青春物語で、土屋は女優中島瑠菜演じる主人公の父親を演じている。

土屋は娘役の中島を「今若手のすごい、めちゃくちゃ出てる人なんですけど。この間『TOKYOタクシー』でキムタクさんの娘をやってた子」と有望株として紹介。一方で「分かんないけど多分同じぐらいの時期に、こっちの現場でキムタクの娘、こっちで土屋の娘を演じてたのかと思うと…」と自分が木村拓哉と同タイミングで父親役を演じていた状況にいたたまれない様子で苦笑した。

中島に対しては「そんな素振り一切なかったからね。今日は土屋かみたいな顔全然してなかったから。めちゃくちゃいい子だったから」と語り、「それを演じきっていたとしたらとんでもない、こっから伸びるんじゃないかって思いました。注目の女優さんですね」と笑った。

話を聞いていた出水アナは「すごいですね。ある種、木村さんと同格のね、役者として…」と話したところで思わず失笑。土屋が「それは完全にイジってるじゃないですか。何にも悪いことしてないのに、俺を炎上させようとしてるじゃないですか」とツッコむと、出水アナは大笑いだった。