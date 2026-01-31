¡ÚÂîµå¡Û½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹4¶¯¤½¤í¤¦¡¡Ä¥ËÜÈþÏÂ¤Ï¡Ø4´§¡Ù¤ØÁ°¿Ê¡¡½à·è¾¡¤ÏÄ¥ËÜ¡õÄ¹ùõvsÂçÆ£¡õ²£°æ¤¬·ãÆÍ
¡þÁ´ÇÀÇÕ 2026Ç¯Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÉô(1·î29Æü¡Á2·î1Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦¥¹¥«¥¤¥Û¡¼¥ëËÅÄ)
Âîµå¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢4¶¯¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤ÏÂç²ñºÇ½ªÆü¤Ë2·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°²óÍ¥¾¡¤ÇÂè1¥·¡¼¥É¤ÎËãÀ¸ÎïÌ¾Áª¼ê¡¦ºûÈøÌÀÆü¹áÁª¼êÁÈ¤Ï¡¢°¦ÃÎ¹©¶ÈÂç¤ÎÆ£ÅÄÃÎ»ÒÁª¼ê¡¦°ËÆ£»íºÚÁª¼ê¥Ú¥¢¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡£Ê¿ÌîÈþ±§Áª¼ê¡¦ÌÚ¸¶ÈþÍªÁª¼ê¥Ú¥¢¤Ï¡¢º´Æ£Æ·Áª¼ê¡¦¼ÇÅÄº»µ¨Áª¼ê¤Ë3-1¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿2ÁÈ¤¬½à·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÂçÆ£º»·îÁª¼ê¡¦²£°æºéºùÁª¼ê¥Ú¥¢¤¬¾®ÈªÈþ·îÁª¼ê¡¦¿ûß·Í®²ÖÎ¤Áª¼ê¥Ú¥¢¤Ë²÷¾¡¡£½éÀï¤«¤é3ÀïÏ¢Â³¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¡¦Ä¹粼ÈþÍ®Áª¼ê¤Î¥Ú¥¢¤Ï¡¢±ö¸«¿¿´õÁª¼ê¡¦»³粼Í£°¦Áª¼ê¤Î¥Ú¥¢¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡£½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹2ÁÈ¤¬½à·è¾¡¤Ç·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÏÁ°¤Î½µ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÉô¤Ç¡¢°ìÈÌ¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤òÀ©¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ2´§¤òÃ£À®¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏÄ¹粼Áª¼ê¤È¤Î½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤È¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢4´§¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±Æü¤Ïº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î½à¡¹·è¾¡¡¢½à·è¾¡¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹
¡Ò½à¡¹·è¾¡¡Ó
¢¡ËãÀ¸ÎïÌ¾/ºûÈøÌÀÆü¹á 3-0 Æ£ÅÄÃÎ»Ò/°ËÆ£»íºÚ
(11-9¡¢11-8¡¢11-5)
¢¡Ê¿ÌîÈþ±§/ÌÚ¸¶ÈþÍª 3-1 º´Æ£Æ·/¼ÇÅÄº»µ¨
(11-5¡¢11-4¡¢8-11¡¢11-6)
¢¡ÂçÆ£º»·î/²£°æºéºù 3-0 ¾®ÈªÈþ·î/¿ûß·Í®²ÖÎ¤
(11-5¡¢11-7¡¢11-2)
¢¡Ä¥ËÜÈþÏÂ/Ä¹粼ÈþÍ® 3-0 ±ö¸«¿¿´õ/»³粼Í£°¦
(14-12¡¢11-3¡¢11-9)
¢¡ËãÀ¸ÎïÌ¾/ºûÈøÌÀÆü¹á - Ê¿ÌîÈþ±§/ÌÚ¸¶ÈþÍª
¢¡ÂçÆ£º»·î/²£°æºéºù - Ä¥ËÜÈþÏÂ/Ä¹粼ÈþÍ®