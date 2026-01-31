BLACKPINKが30日、3枚目ミニアルバム「DEADLINE」のコンセプトティーザーを初公開した。

契約するYGエンターテインメントの公式ブログにティーザーポスター「『DEADLINE』CONCEPT TEASER」を掲載した。

韓国メディアの韓国経済TVは31日「メンバーの肖像をクローズアップしたイメージで、新しいアルバムの全般的なムードとコンセプトに対するヒントがベールを脱いだ。モノトーン演出の中で、ミニマルな構成が妙な緊張感を抱かせる。優雅さを漂わせるアップスタイル、果敢なアクセサリーとフォトジェニックなポーズ、純白ドレスで、指先のディテールまで、魅惑的な雰囲気を醸し出した」と表現した。

また「1つの芸術作品を見るような感覚と、BLACKPINKのオーラが出会い、シナジー効果が出ている。ビジュアルだけでもそのインパクトが強烈で、ファンは今回のアルバムを通じて繰り広げられるBLACKPINKの新しい音楽世界に対する楽しい創造を続けている」とも伝えた。

3枚目ミニアルバム「DEADLINE」は2月27日にリリースする。2枚目のフルアルバム「BORN PINK」以来、3年5カ月ぶりのアルバム。新曲を発表するたびに、新しいK−POP記録を書き換えてきただけに、影響力をさらに拡大してきた今回も、グローバルトップアーティストとしての存在感を示すと思われる。