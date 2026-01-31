原日出子、体温まる手料理2品公開に反響「季節にピッタリ」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/31】女優の原日出子が1月30日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題となっている。
【写真】66歳ベテラン女優「季節にピッタリ」手羽元と大根の煮物・鶏団子のスープ
原は「手羽元と大根の煮物 お味しみしみ」「野菜たっぷりとお豆腐入り鶏団子のスープ」「温まります」「＃お家ご飯」とコメントとハッシュタグを添え、冬にピッタリの手料理の写真を投稿。タレの絡んだ手羽元と大根の煮物や、豆腐入りだという大きな鶏団子にキャベツ、ニンジン、椎茸、玉ねぎ、ウインナーなどが入ったスープを公開した。
この投稿には「季節にピッタリの最高のメニュー」「美味しそう」「今すぐ食べたい」「ご飯が進みそう」「体の芯からあったまりそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
