せいせい「3秒で出来る」ノーズシャドウ動画公開「変化がすごい」「上級者すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/31】モデルの“せいせい”こと田向星華が1月29日、自身のInstagramを更新。メイク動画を公開し、話題となっている。
【写真】24歳ギャルモデル「変化がすごい」ノーズシャドウメイク
せいせいは「鼻なんて無ければ無いほど可愛い」「使うのは手持ちのアイシャドウの1番濃い色のみ。3秒で出来るしやらない人間は勿体無い」とつづり、手早くノーズシャドウを入れている動画を公開。濃いブラウンのシャドウを鼻に乗せ、短時間で器用になじませていく過程を見せている。
この投稿は「メイク上級者すぎ」「どんなメイクでも最強に可愛い」「コツを教えて」「ビジュが爆上がりしてる」「変化がすごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆せいせい、メイク過程を披露
◆せいせいの小鼻メイク動画に反響
