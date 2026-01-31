BTS・V、2025年Googleで最も検索された人物4位を記録！トランプ大統領らと同リストに

ボーイズグループBTSのメンバー、Vが2025年にGoogle（グーグル）で最も検索された人物4位を記録した。

この順位は、ワンストップリソースプラットフォーム「Jagran Josh」が公開した「Top 10 Most Searched People on Google in 2025（2025年にGoogleで最も検索された人物トップ10）」リストによるものである。

【写真】V＆JUNG KOOKの“手繋ぎショット”

MSNなど、海外のプラットフォームで引用された記事によると、このリストでVはアメリカのドナルド・トランプ大統領、起業家イーロン・マスク、歌手テイラー・スウィフトに続き、4位と紹介された。

（写真提供＝OSEN）V

後には、サッカー選手のクリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシ、ラッパーのドレイク、ケンドリック・ラマーなどが続く。

ただし、この順位はGoogleが公式発表した世界の人物検索ランキングというよりは、第三者によるメディアが自主的に整理したものに近い。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。