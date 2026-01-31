業界初のコンセプトカー、Y-Job

ビュイックは、世界で初めてコンセプトカーを製作したメーカーとして知られている。コンセプトカーとは、公の場で展示し、メーカーの技術力を誇示する目的で設計されるが、基本的に量産化は想定されていない車両である。

GMのチーフデザイナー、ハーレー・アール氏（1893-1969年）は1938年発表のコンセプトカー『Y-Job』を可能な限り低く、流線形に仕上げた。ホイールに当時主流だった16インチではなく、13インチを採用したのもそのためだ。アール氏も数年間、Y-Jobを日常的に使用していた。GMによれば、Y-Jobはその後しばらく「埃まみれ」の状態で放置されていたが、完全に修復されたという。



ビュイックY-Job

ビュイックではあえて「ワゴン」と呼ぶ

ビュイックは、北米でステーションワゴンと呼ばれるタイプのクルマを、英国式に「ワゴン」と呼称してきた。この呼称は1940年、ビュイック・スーパーの派生モデルに初めて使用され、1996年のロードマスター・ワゴンまで存続した。



ビュイック・スーパーワゴン（1940年）

戦時下のビュイック

ゼネラルモーターズは第二次世界大戦中、兵器生産に膨大なエネルギーを注いだ。ビュイックの主な貢献は、M18ヘルキャット駆逐戦車の設計・製造であった。重量は約18トンあるが、路上最高速度80km/hという高い走行能力を有している。

M18ヘルキャットは1943年から1944年にかけて2500両以上が製造された。さまざまな戦線で運用されたが、主に欧州戦線ではドイツ戦車を機動力で圧倒した。例えば、ドイツ軍のパンター戦車の最高速度は55km/h程度であった。



第二次世界大戦中にビュイックが製造したM18ヘルキャット駆逐戦車

戦後に確立されたスタイリング

1950年代に入る頃には、その後ビュイックの定番となる2つのデザイン要素が確立されていた。1つは、縦方向のエレメントを多数並べた特徴的なクロームグリルだ。

もう1つは、フロントフェンダーの後方に配置された3〜4個の通気口「ベンティポート」である。英国では、サンビームが後にMkIIIセダンに類似した通気口を採用している。



2つの特徴を備えたビュイック・ロードマスター・リビエラ・コンバーチブル（1949年）

流れるように美しい「スイープスピア」

ビュイックはまた、1949年のロードマスター・リビエラに「スイープスピア」と呼ばれるデザイン要素を採用した。ボディサイドに走るクロームストリップのことで、高い位置から始まり、サイドシルレベルまでカーブして下がり、その後リアホイール上まで弧を描くように上昇する。



スイープスピアを備えたビュイック・スカイラーク・コンバーチブル（1954年）

ネイルヘッドと呼ばれたV8

ビュイック初のV8エンジンは、シリンダーヘッド内に垂直に並んだ細いバルブが釘の頭のように見えたことからネイルヘッドの愛称が付いた。当初は4.3Lと5.3Lの2種類が用意され、1953年以降さまざまなモデルに搭載された。時折シボレー・タスクフォースにも採用されている。第2世代では排気量が7.0Lに達した。



5.3LネイルヘッドV8搭載のビュイック・ロードマスター（1955年）

名車エレクトラの由来

ビュイックは1959年、エレクトラというモデルを発表した。この名は、当時GMを退任したばかりのビュイック元社長ハーロウ・カーティス氏（1893-1962年）の義妹であるエレクトラ・ワゴナー・ビッグス氏（1912-2001年）に由来する。カーティス氏は1955年にタイム誌の「今年の人」に選ばれている。なお、テキサス州の町エレクトラは、彼女の母親にちなんで名付けられた。

当時の米国車の典型的な特徴として、エレクトラは非常に大きなリアフィン（デルタフィンとして知られる）を備えている。流行の変化は速く、1961年に発売された2代目モデルにはフィンの痕跡はほとんど見られない。



ビュイック・エレクトラ・コンバーチブル（1959年）

ビュイックからローバーへ

ネイルヘッドエンジンは1961年、アルミ製の3.5L V8エンジン『215』に取って代わられた。高出力化と軽量化を両立した215エンジンは高く評価され、ビュイックをはじめGM傘下の複数ブランドで数年使用されたが、生産コストの高さから廃止となり、代わりに鉄製ブロックのエンジンが採用された。

しかし、英国のローバーは強力な新型エンジンを緊急に必要としており、この215エンジンの権利を購入して改良を加え、高級車に搭載した（1970年からは初代レンジローバも含む）。米国製エンジンとしては短命だったが、英国ではローバー、MG、トライアンフ、モーガン、TVR、そして数多くの競技車両において長年にわたり愛用されていた。



ビュイック由来のV8エンジンを搭載したレンジローバー

リビエラが独立モデルとしてデビュー

ビュイックはいくつかの特別仕様車にリビエラの名称を使用していたが、1962年には独立モデルとしてデビューさせた。フォード・サンダーバード同様、リビエラはいわゆるパーソナル・ラグジュアリーカーで、強力な第2世代ネイルヘッドV8エンジンを搭載しながらも、性能よりも快適性を重視したモデルであった。

リビエラの艶やかなデザインは、元々GMのブランド体系で一段階上のキャデラック向けに計画されていたが、キャデラック側が採用を拒否した経緯がある。ビュイックは20世紀末までリビエラの生産を続け、21世紀にも同名のコンセプトカーをいくつか発表している。



ビュイック・リビエラ（1963年）

V6という未知の領域へ

1962年発売のスペシャルは、当時北米市場ではほぼ未知のレイアウトであったV6エンジンをビュイックとして初めて搭載したモデルだ。当初『ファイアボール』と呼ばれカイザー・ジープに売却されたが、1970年代初頭の石油危機後にGMが権利を買い戻した。

その後もV6エンジンの開発は継続され、後に『3800』として知られるようになり、2008年まで生産が続けられた。ビュイック最後の搭載車は2009年のラクロスである。



ビュイック・スペシャル・コンバーチブル（1963年）

グランスポーツの称号

ビュイックの高性能モデルは1965年以降、グランスポーツまたはGSの名で呼ばれてきた。その先駆けとなったのは7.0LネイルヘッドV8エンジンを搭載したスカイラークだが、1970年に登場したGSXは紛れもないマッスルカーだ。

GSXは2代目スカイラークの特別仕様車で、7.5L V8エンジン、前後スポイラー、通常より硬めのサスペンションを備えている。1970年に678台が生産されたが、そのうち500台がサターンイエロー、178台がアポロホワイトに塗装された。



ビュイックGSX

（翻訳者注：この記事は「後編」へ続きます。）