世界で最も権威がある米ボクシング専門誌リングマガジンの2025年度年間表彰式が30日（日本時間31日）にニューヨークで開かれ、最優秀トレーナー賞に世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）とWBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）の父、井上真吾トレーナー（54）が選出された。

井上尚弥は25年、1月に金芸俊（韓国）を4回KO、5月にラモン・カルデナス（米国）を8回TKO、9月にムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）を3―0判定、12月にはアラン・ピカソ（メキシコ）を3―0判定でそれぞれ下し、史上初となる年間4度の4団体統一王座防衛に成功していた。

また、前WBA世界バンタム級王者の井上拓真は11月24日に行われた那須川天心（27＝帝拳）とのWBC同級王座決定戦に3―0で判定勝ち。3度目の世界王座獲得を果たしていた。

授賞式を欠席した真吾トレーナーはビデオメッセージで喜びのコメントを寄せた。「大変に光栄に思います。この1年間で尚弥4試合、拓真1試合の5試合の世界戦を行いましたが、常に全力で取り組んだ練習の成果が実を結ぶ結果になったことをとてもうれしく思います。今後もみなさんに感動を与えらえれる試合を見せられるよう、さらに頑張っていきたいと思います」と話した。

最優秀トレーナー賞は、スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（米国、帝拳）のロベルト・ガルシア・トレーナー、3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）のルディ・エルナンデス・トレーナー、3階級で4団体統一王者となったテレンス・クロフォード（米国）を長年指導してきたブライアン・マッキンタイヤ・トレーナー、WBO女子世界スーパーフライ級王者・晝田瑞希（三迫）らを指導するマニー・ロブレス氏も候補に挙がっていた。