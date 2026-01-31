高橋克典、息子が編んでくれた手作りマフラー巻いたコーデ披露 16歳長男が“幼稚園生の頃”に手編みした1本を長年愛用「素敵な色のチョイス」「上手すぎです」
俳優の高橋克典（61）が28日、自身のブログを更新。息子が編んでくれたというマフラーを披露した。
【写真】「素敵な色のチョイス」「上手すぎです」息子が幼稚園生の頃に編んでくれたマフラー巻く高橋克典
高橋は7日の投稿で「いよいよ手をつけ始めまして」と、長年手つかずだった実家の整理に本格的に乗り出したことを報告。以降は、実に「4トントラック7台分」という実家の荷物や思い出の品々を片付ける様子を定期的に紹介している。
この日は「実家は寒いからこおでねぇと」と題し、実家の整理に出かけることを明かすとともに、グレーのスウェットのセットアップにダウン風ベストをまとった自撮りショットを披露。
首にはマフラーを巻いており、高橋は「息子が幼稚園の時、編んでくれたマフラー」と、現在16歳の息子が幼稚園生のときに作ってくれたものであると説明した。マフラーはグレー系のシックなカラーを基調にしながらも、何色かのカラーが入ったデザイン性のある仕上がりとなっている。
なお、息子は現在、アルペンスキーに励んでおり「今日はまた大会だったので、そのマフラー巻いて遠くから応援」と息子の近況を報告。「なによりアルペンスキーを通して色々学んでくれてるのが嬉しい」と親心をのぞかせていた。
コメント欄には「幼稚園児の作品には見えませんねぇ」「上手すぎです」「素敵な色のチョイス」「センスいい！」「CK君器用ですね。素敵！今日のコーデにぴったりです」など、息子の手編み作品を称賛する声が多数寄せられている。
