冬に行きたい「高知県の穴場秘境」ランキング！ 2位「四万十川源流点」を抑えた1位は？【2026年調査】
春が待ち遠しいこの季節、ふと立ち止まって景色を味わいたくなる瞬間はありませんか。そんな気分に寄り添ってくれるのが、冬の静けさに包まれた秘境。今回は、心まで澄んでいくようなスポットに注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「高知県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
※冬季は積雪・凍結のためアクセスが困難、または通行止めになる可能性があります。訪問の際はご注意ください
回答者からは「雪があるだろうけど、行く価値のあるくらい奥の方で感動するから」（40代男性／岐阜県）、「源流を眺めているといろいろと考えさせられそう」（40代女性／岡山県）、「駐車場から徒歩約20分で四万十川源流にたどり着きます。マイナスイオンが凄い」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※冬季は積雪や凍結の恐れがあります。訪問の際は冬用タイヤの装備や歩きやすい靴が必要です
回答者からは「観光客が少なく、静かな自然の中で水面の透明感と渓谷の景観を独占できる。落葉で周囲の地形や淵の深さが際立つ」（20代男性／福井県）、「水の透明感が高いイメージで、冬のほうがより“青さ”がきれいに見えそうだからです。夏より人が少なそうで、静かに神秘的な雰囲気を味わえそうです」（20代女性／東京都）、「冬だと青い水がより青くなるのかしらと思い」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
