MLBのシカゴ・ホワイトソックス所属の村上宗隆選手は1月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。衝撃的な証明写真を披露しました。

【写真】村上宗隆、衝撃的な証明写真！

「これ、誰か直せますか？」

村上選手は「証明写真を撮ったんです。これ、誰か直せますか？」とつづり、1枚の写真を投稿。ドアップで目から上が収まっていないカットや輪郭の片鱗もないカットの証明写真を披露しています。

この投稿にコメントでは「好きです。村上選手」「逆に、そのテクニックを教えて欲しい（笑）」「逆にどうやって撮ったらこうなるのか教えて欲しいですw」「枠に収まりきらないスター性が物理的に溢れ出ていて最高に面白いです」「そのままで全然OKだと思います！」「俺たちとは生きてる次元が違う」との声のほか、さまざまな加工や修正が施された証明写真が寄せられています。

「ホワイトソックスに提出するやつですよね？」

今年はメジャーリーグ挑戦の年として、活躍に期待が寄せられる村上選手。今回の投稿でも、ファンからは「ドアップメジャーリーガー」「ホワイトソックスに提出する履歴書に貼るやつですよね？」「これでビザ申請とか通ったら伝説になりますね」「ホワイトソックス入団おめでとうございます！」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)